Charlie Mariotti: “SENASA es el principio del fin del gobierno del PRM”

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió que la crisis en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) marcará “el principio del fin del gobierno de Luis Abinader”, por los graves efectos que tendrá sobre las finanzas públicas y el bienestar de la población.

Mariotti recordó que el actual gobierno llegó al poder bajo el discurso de la independencia del Ministerio Público, pero que en pocos meses de haber salido el PLD del gobierno “ya se habían fabricado expedientes de hasta 75 mil páginas”, mientras hoy “el país enfrenta un colapso en áreas esenciales como la salud”.

“El caso SENASA es el principio del fin del gobierno de Luis Abinader y del PRM. No tengo la menor duda. Esto va a ser muy duro para las finanzas públicas y muy duro para la gente”, expresó con firmeza el dirigente político.

Mariotti explicó que la decisión del gobierno de incluir a miles de personas en el régimen contributivo de SENASA se ha convertido en una carga insostenible para un sistema que ya venía mostrando deficiencias estructurales.

“Todo aquel que fue incluido en el contributivo está recibiendo un servicio que ya de por sí tenía fallas reales. Imagínate lo que va a pasar ahora, con un gobierno que no tiene capacidad de respuesta ni para sostener la atención médica de calidad que prometió”, señaló.

El dirigente peledeísta cuestionó además la falta de coherencia en las decisiones económicas del gobierno, señalando que si el propio Estado alega no poder cumplir con la indexación salarial —obligatoria por ley y por la Constitución— “porque eso costaría 18 mil millones de pesos al año”, entonces no tiene cómo asumir el impacto financiero que implicará el desorden administrativo y presupuestario dentro de SENASA.

“Estamos hablando de un sistema que podría necesitar 20 o 40 mil millones adicionales, y un gobierno que no puede con 18 mil. Eso no aguanta análisis. Lo que viene será un golpe duro para los trabajadores y para los más vulnerables”, puntualizó.

Mariotti reiteró que el PLD continuará denunciando los efectos de la mala gestión gubernamental en los servicios básicos, al tiempo que insistió en que el deterioro de SENASA simboliza el agotamiento del modelo de improvisación que, según dijo, “se le está cayendo a pedazos” al actual gobierno.

