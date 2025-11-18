Charlie Mariotti propone “La Silla Vacía” para los legisladores que enfrenten problemas de narcotráfico

Santo Domingo, R.D. – El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, propuso la creación de la figura de “La Silla Vacía” como sanción política inmediata para senadores, diputados o alcaldes que enfrenten acusaciones sólidas, procesos judiciales o pedidos de extradición relacionados al narcotráfico.

El exsecretario general del PLD, afirmó que los partidos deben asumir responsabilidades reales cuando uno de sus representantes resulta vinculado al crimen organizado. Señaló que la tradicional defensa de que “la responsabilidad es personal” ya no es suficiente frente a un país que exige mayor transparencia y rigor.

“Cuando un legislador termina arrestado, extraditado o sometido a un proceso sustentado, el país pide una respuesta institucional. No puede ser solo un tema individual”, dijo al explicar que el PLD debe comprometerse con un cambio profundo en sus mecanismos de control, depuración y evaluación de candidaturas.

La propuesta del también exsenador por Monte Plata establece que, mientras el caso se investiga, la curul del legislador implicado permanezca vacía, sin posibilidad de sustitución por parte del partido. Esto, aseguró, obligaría a las organizaciones políticas a seleccionar con mayor cautela a sus candidatos, aplicando filtros rigurosos como verificación de patrimonio, análisis de reputación, señales de ostentación y debida diligencia financiera.

“Si el legislador X enfrenta una acusación o un pedido de extradición, esa posición debe quedar vacía. Vacía. ¿Quién pierde? El partido. Y eso hará que en el próximo proceso a quien venga de relevo le pongan una lupa más grande que el telescopio de Santa Clara”, expresó.

En ese sentido, Mariotti insistió en que esta medida crearía un incentivo institucional fuerte para impedir la infiltración del narcotráfico en la política dominicana y elevaría el estándar ético de la competencia electoral.