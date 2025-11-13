Charlie Mariotti dice director de la OPRET debe renunciar: «Puso en riesgo la integridad de miles de usuarios del Metro”

Santo Domingo, R. D. – El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a la candidatura presidencial, Charlie Mariotti, afirmó este jueves que el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) “debe renunciar de inmediato”, luego de admitir que el Metro de Santo Domingo se quedó sin respaldo energético durante el apagón nacional.

Mariotti calificó la situación como “un fallo imperdonable en una infraestructura crítica” que dejó en evidencia una gestión “improvisada, sin previsión y sin los protocolos mínimos de seguridad”.

“La vida de los usuarios no puede ponerse en riesgo por una mala decisión administrativa”.

“El Metro transporta a cientos de miles de personas. Operar sin un sistema de respaldo en pleno apagón no es un desliz técnico: es un atentado contra la seguridad de los usuarios”, afirmó.

El dirigente peledeísta señaló que, cuando un funcionario admite que el sistema de emergencia estaba en mantenimiento profundo justo en el momento de la crisis, “lo que está diciendo es que no hubo planificación, no hubo supervisión y no hubo responsabilidad”.

“En cualquier país, con un gobierno serio y responsable, un funcionario que admite una falla así renuncia de inmediato”. Mariotti sostuvo que el reconocimiento público del director de la OPRET demuestra que la institución estuvo vulnerable, sin redundancias y sin protocolos de gestión de riesgos adecuados.

“Si un director reconoce que el Metro quedó sin respaldo en plena emergencia, está reconociendo que puso en riesgo la integridad de miles de dominicanos. En cualquier democracia responsable, eso implica renuncia inmediata”, expresó.

Exige auditoría técnica independiente

El aspirante presidencial pidió una auditoría independiente que evalúe: los protocolos de mantenimiento, el estado real del sistema de respaldo, y la gestión de la emergencia durante el apagón.

“República Dominicana merece claridad, no excusas. La movilidad segura es un derecho, no un favor del Gobierno”, agregó.

“El Metro no puede ser un experimento”

Mariotti dijo que la confianza en los servicios públicos se construye con previsión, transparencia y responsabilidad. “El Metro no puede ser un experimento ni un espacio para la improvisación. Lo que ocurrió es grave, es serio y no puede normalizarse. Por la seguridad del país y por respeto a la ciudadanía, el director de la OPRET no puede seguir en el cargo”

Visited 4 times, 4 visit(s) today