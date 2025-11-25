Charlie Mariotti a Paliza: “Hablemos de la silla vacía; el PRM tiene que asumir su responsabilidad”

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, respondió este martes a las declaraciones del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, afirmando que la lucha contra la infiltración del narcotráfico en la política “no puede quedarse en discursos, exhortaciones y transferencia de responsabilidad”, e insistió en que los partidos —incluido el oficialismo— deben asumir responsabilidad real ante cada caso.

Mariotti reiteró su propuesta de instaurar la figura de la “silla vacía” para los legisladores y autoridades locales que sean arrestados, extraditados o formalmente acusados por narcotráfico o crimen organizado, como un mecanismo institucional que obligue a los partidos a enfrentar las consecuencias políticas de los hechos.

“Si queremos hablar de transparencia de verdad, entonces hablemos de la silla vacía. Los partidos debemos asumir un precio, y el PRM tiene que asumir responsabilidad por sus propios casos. No se trata solo de llamar a entregarse, se trata de asumir consecuencias como organización política”, declaró.

El exsenador y exsecretario general del PLD aclaró que la propuesta no vulnera la presunción de inocencia, pues establece consecuencias políticas, no penales. Su objetivo, dijo, es impedir que el control partidario sobre una curul se mantenga intacto mientras su titular enfrenta acusaciones graves, lo que afecta la credibilidad institucional.

«La gente está cansada de que cada partido se lave las manos diciendo que la culpa es personal. Si un legislador cae en manos de la justicia por casos así, el partido no puede seguir como si nada. La silla vacía envía el mensaje de que la política no es un refugio”, agregó.

Mariotti afirmó que este es un debate que la sociedad dominicana exige con urgencia y que debe trascender la coyuntura.

“El país está pidiendo acciones, no cadenas de palabras. El PRM debe responder por los casos propios, y el PLD también asumirá lo que tenga que asumir. Pero el mecanismo institucional que nos permitirá hacerlo es la silla vacía”, sostuvo.

Asimismo, dirigente peledeísta invitó al liderazgo nacional a un diálogo serio para adoptar medidas que fortalezcan la integridad del Congreso, los gobiernos locales y el sistema de partidos.

