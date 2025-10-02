César Valdez: “Tengo el compromiso de dar ejemplo a los más jóvenes”

GUERRA, Santo Domingo Este (Licey.com).- César Valdez sabe que le queda menos tiempo en el terreno de juego del que ha pasado en él.

Pero eso no le impide seguir sirviendo de ejemplo a las generaciones que le han seguido en las filas de los Tigres del Licey.

“Creo que es algo importante, nosotros como ya veteranos, que vamos saliendo, estar siempre desde el primer día ya que inspira a los muchachos jóvenes a estar aquí también temprano. Y el consejo que se les da es que sigan trabajando duro, trabajando fuerte y nunca rendirse”, dijo al ser consultado al respecto durante el campo de entrenamientos de los 24 veces campeones de la Liga Dominicana de Béisbol.

Resaltó la presencia de una combinación de veteranos y mucho talento joven que va a ser el futuro de los Tigres del Licey.

“El año pasado llegué un poco sobrepeso. Los últimos años he tenido un poco de sobrepeso y ya lo sentía desde mi espalda, el descanso, la fatiga. Y decidí tratar de ponerme más en shape. Desde la mitad de la temporada de México comencé a hacer mi dieta y nos encontramos en un peso favorable”, agregó.

Le dio todo el crédito a su esposa quien siempre le ha exhortado a comer saludable.

“Me fui a México con 246 libras, que era el peso que tenía acá en la temporada pasada, reaccioné y me dije que no podía estar así. En México fue una temporada en la cual batallé mucho en la primera mitad. Ya después de ahí, viniendo los cambios, la comida saludable, mi físico trabajado. Terminé muy bien y creo que tengo que mantenerme así para conseguir buenos frutos”, añadió el lanzador derecho.

Agradeció a la organización de los Leones de Yucatán por abrirle las puertas cuando regresaba de una lesión y resaltó que tiene una muy buena relación con los dueños.

“Tenemos un núcleo muy bueno, la armonía. Siempre trato de sacar lo mejor de mí cada vez que salgo al terreno y entregarme al cien por ciento”, dijo Valdez, uno de los más laureados lanzadores en la historia de la Lidom.

Se mostró satisfecho de los logros que ha conseguido en su carrera, a pesar de que no transcendió mucho en las Grandes Ligas, pero que en la Liga Dominicana y donde ha ido a jugar ha dejado el cien por ciento por lo que su meta es terminar fuerte y dar lo mejor siempre.

“Agradezco de corazón el apoyo que nos dan los fanáticos tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Siempre están ahí apoyándonos y eso nos hace sentir muy orgullosos”, agregó.