Cervecería Nacional Dominicana consolida su posición entre las empresas con mejor reputación del país, según el ranking Merco 2025

Cervecería Nacional Dominicana reafirma su liderazgo en el país al consolidarse como número uno en el sector de bebidas en el ranking de reputación, Merco 2025. Este resultado confirma el trabajo de una compañía que, con casi un siglo de historia, continúa estando en el centro del progreso económico y social del país, consolidándose como un motor de crecimiento que genera desarrollo, confianza y orgullo nacional.

Este reconocimiento adquiere mayor relevancia al provenir de una de las evaluadoras de reputación corporativa más prestigiosas, cuyo proceso es público, independiente y sustentado en criterios técnicos y verificables. La credibilidad de Merco otorga solidez a los resultados y constituye un referente para medir la confianza y el prestigio de las empresas en la región.

Este logro representa un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, un compromiso renovado con la transparencia y pasión en su relación con la sociedad dominicana. Alcanzar la primera posición en el sector de bebidas, habla sobre una reputación que se construye a través de la coherencia de sus acciones, en el impacto real que genera en comunidades y en el valor que aporta al país. Este reconocimiento impulsa a la empresa a seguir trabajando con dedicación y propósito.

Cervecería ha acompañado el crecimiento de la República Dominicana impulsando proyectos que fortalecen las cadenas de valor, dinamizan el empleo y abren oportunidades de progreso en miles de comunidades. Cada paso que da responde a un propósito claro: construir un futuro con más motivos para brindar, un compromiso que se expresa en la solidez de sus operaciones, la magnitud de sus inversiones y el impacto real en la vida de los dominicanos.

“Este resultado es una validación de que estamos haciendo las cosas bien, con propósito y coherencia. Nuestra reputación se construye todos los días: en cada acción, en cada comunidad donde estamos presentes y en cada colaborador que aporta su talento. En Cervecería trabajamos para generar impacto, transformar realidades y seguir aportando

valor al país desde la excelencia”, afirmó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Además de liderar el sector de bebidas, Cervecería alcanzó la tercera posición en el ranking de empresas más responsables del país, un reconocimiento que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Este resultado valida iniciativas que han marcado pauta en la región, como la producción de su portafolio al 100% con electricidad solar, la capacitación y digitalización de miles de colmados, y los avances en reciclaje y retornabilidad de empaques, que se traducen en un impacto positivo para la sociedad y el medioambiente.

