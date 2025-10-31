Certifican a APAP por Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) recibió la certificación ISO/IEC 27001 por su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por parte de AENOR, ratificando su alineación con las políticas y protocolos de seguridad informática más rigurosos.

ISO 27001 es un estándar internacional que se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, contribuyendo a que las organizaciones identifiquen y gestionen sus riesgos de seguridad de la información de manera efectiva.

“Esta certificación refleja nuestro firme compromiso con la protección de los datos y la gestión responsable de los riesgos en un entorno digital cada vez más desafiante, como una garantía adicional de confianza para nuestros socios ahorrantes y clientes”, señaló Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP al recibir la certificación de parte del director país de AENOR, Ariel Espejo.

Por su lado, Ariel Espejo, director AENOR República Dominicana, resaltó que “la certificación ISO/IEC 27001 no solo representa un reconocimiento al cumplimiento de estándares internacionales, sino que también aporta un valor estratégico a las organizaciones al fortalecer su cultura de seguridad y confianza”.

Esta certificación se suma a la estrategia de Seguridad Cibernética y de la Información implementadas por la entidad financiera, con la cual busca mitigar los riesgos de fraudes mediante el fortalecimiento de los controles de seguridad en la infraestructura tecnológica a través de evaluación de seguridad y corrección de hallazgos de los sistemas críticos.

La entidad financiera también se ha recertificado PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), por sus siglas en inglés, la cual se enfocan en la definición de controles rigurosos para la protección de los datos del titular de la tarjeta y la información sensible de autenticación durante todo el proceso de procesamiento, almacenamiento y transmisión.

