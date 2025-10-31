- Publicidad -
Bancarias

Certifican a APAP por Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

PRIMICIAS DIGITAL31 de octubre de 2025
0 1 minuto de lectura

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) recibió la certificación ISO/IEC 27001 por su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por parte de AENOR, ratificando su alineación con las políticas y protocolos de seguridad informática más rigurosos.

ISO 27001 es un estándar internacional que se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, contribuyendo a que las organizaciones identifiquen y gestionen sus riesgos de seguridad de la información de manera efectiva.

“Esta certificación refleja nuestro firme compromiso con la protección de los datos y la gestión responsable de los riesgos en un entorno digital cada vez más desafiante, como una garantía adicional de confianza para nuestros socios ahorrantes y clientes”, señaló Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP al recibir la certificación de parte del director país de AENOR, Ariel Espejo.

Por su lado, Ariel Espejo, director AENOR República Dominicana, resaltó que “la certificación ISO/IEC 27001 no solo representa un reconocimiento al cumplimiento de estándares internacionales, sino que también aporta un valor estratégico a las organizaciones al fortalecer su cultura de seguridad y confianza”.

Esta certificación se suma a la estrategia de Seguridad Cibernética y de la Información implementadas por la entidad financiera, con la cual busca mitigar los riesgos de fraudes mediante el fortalecimiento de los controles de seguridad en la infraestructura tecnológica a través de evaluación de seguridad y corrección de hallazgos de los sistemas críticos.

La entidad financiera también se ha recertificado PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), por sus siglas en inglés, la cual se enfocan en la definición de controles rigurosos para la protección de los datos del titular de la tarjeta y la información sensible de autenticación durante todo el proceso de procesamiento, almacenamiento y transmisión.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL31 de octubre de 2025
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Banco Popular encabeza el ranking de Merco de empresas con mejor reputación por tercer año consecutivo

30 de octubre de 2025

Qik Banco Digital lanza feria de préstamos con tasas preferenciales

30 de octubre de 2025

Billet de BHD y EPS firman acuerdo para impulsar el acceso a medios de pagos digitales en todo el país

30 de octubre de 2025

Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones

30 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!