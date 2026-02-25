CEO de Cacao Green Ecoluxury agradece a Hostos Rizik por la señalización del Corredor Ecológico Cibao Sur

SANTO DOMINGO: Víctor Minaya, CEO de Cacao Green Ecoluxury, manifestó su profundo agradecimiento por la señalización del Corredor Ecológico Cibao Sur Padre Luis Quinn. “En nombre de los hombres y mujeres de estas comunidades, y de todos los que apostamos a impulsar el desarrollo sostenible de esta región, queremos agradecer infinitamente al director de Red Vial, Hostos Rizik, por esta significativa y valiosa acción de señalización que permitirá dotar de identidad a las comunidades que enlaza este Corredor Ecológico Cibao Sur, el cual une dos ciudades ecoturisticas: Monseñor Nouel y San José de Ocoa”.

Durante sus palabras en el acto, el empresario agregó: “Con acciones como esta se construye la patria, por lo que reiteramos nuestra gratitud a su director. Su accionar impulsará el desarrollo socioeconómico de las comunidades de Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga y San José de Ocoa, en sintonía con la visión del presidente Luis Abinader, quien estableció como prioridad para 2026 la diversificación del turismo, precisamente en un momento en que el turismo de experiencia marca una tendencia global”.

Expresó también que estas comunidades cuentan con exuberantes paisajes naturales y elevaciones montañosas rodeadas por ríos, con todas las características necesarias para acoger y brindar la experiencia de bienestar que demandan los turistas en la actualidad.

Minaya destacó la juventud, madurez y sentido de responsabilidad social y política de Rizik, ponderando que piensa, habla y actúa en armonía, lo que en estos tiempos resulta digno de imitar por los servidores públicos para convertirnos en una sociedad más próspera, a propósito de que iniciamos el Mes de la Patria, esta acciones dan vida al pensamiento del padre fundador de la patria, Juan Pablo Duarte, quien consideraba la política como una disciplina elevada, dedicada al bien común y al progreso social.

En la actividad participaron la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, así como los alcaldes de las comunidades que enlaza el corredor, encabezados por Pedro Contreras Burgos (Radhamés), alcalde de Piedra Blanca, quien, en su calidad de anfitrión, ofreció las palabras de bienvenida en nombre de los demás alcaldes.

