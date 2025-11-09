Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebra primer aniversario con programación especial

Santo Domingo, D.N. – El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, celebra su primer aniversario como un espacio de referencia para la promoción de la herencia taína y la identidad cultural dominicana, habiendo recibido hasta la fecha 58,570 visitantes.

Público general, turistas y estudiantes, turistas han disfrutado en estos primeros doce meses de su exposición permanente “Nuestros primeros pobladores” y su exposición temporal “Maestros de las Artes Visuales en la Colección del Banco Popular Dominicano”.

Además, el centro ha desarrollado en este tiempo 26 actividades culturales, que han convocado a más de 2,500 personas.

Estas cifras reflejan el creciente interés transversal de la sociedad por reconectar con las raíces prehispánicas y participar en experiencias culturales significativas.

Programación especial de aniversario

En conmemoración de este primer año de vida institucional, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón ha preparado una programación especial durante el mes de noviembre, que incluye conversatorios, experiencias sensoriales, visitas guiadas y todo un fin de semana de puertas abiertas.

La agenda inicia el miércoles 12 de noviembre a las 7:00 de la noche con el conversatorio literario “Los taínos cuentan cuentos”, en el que participarán las autoras Lucía Amelia Cabral y Emelda Ramos, con la moderación del arquitecto José Enrique Delmonte, asesor cultural del centro. El encuentro abordará la importancia de la lectura en la infancia para el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico.

El sábado 15 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, tendrá lugar la presentación teatral “Zun Zun y el valle encantado”, basada en el libro de Yina Guerrero, ilustrado por Karla Peña. La puesta en escena estará a cargo del grupo teatral Nuclear Brothers, que integrará narración, actuación y estímulos para ofrecer una experiencia inmersiva al público infantil y familiar.

El sábado 22 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, se realizará la visita guiada “Grandes artistas de las artes visuales dominicanas”, conducida por la crítica de arte Marianne de Tolentino. El recorrido destacará la exposición de los 12 premios de bienales en la colección del Banco Popular, que reúne obras de reconocidos artistas dominicanos.

Como parte de la celebración, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón abrirá sus puertas de forma gratuita los días 21, 22 y 23 de noviembre. Durante este fin de semana especial, el público podrá disfrutar de todas las exposiciones y actividades, en un ambiente que promueve la participación comunitaria y el acceso a la cultura para todos los públicos.

Fortalecimiento institucional y compromiso educativo

Durante este primer año, el centro ha fortalecido su vinculación con el ecosistema cultural nacional, integrándose a redes clave como la Red Nacional de Museos, Distrito Cultura y la Asociación de Propietarios y Residentes de Ciudad Colonial (APRECC).

En línea con su misión educativa, el centro publicó una guía didáctica sobre la exposición permanente “Nuestros primeros pobladores”, la cual ofrece herramientas pedagógicas para los docentes de todos los niveles en la enseñanza de la historia y el patrimonio precolombino en el siguiente semestre educativo nacional.

Esta guía está disponible de forma gratuita tanto en el sitio web del centro ( www.casadelcordon.com ) como en el portal del Ministerio de Educación.

Valor patrimonial y arqueológico

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón está ubicado en una de las primeras casas de piedra construidas en América por los europeos, lo que añade un valor histórico excepcional a su propuesta museográfica.

En su interior alberga una colección prehispánica cedida por la Fundación García Arévalo y compuesta por más de 350 piezas arqueológicas que permiten al visitante conectarse con la cosmovisión y el modo de vida de los pueblos originarios de la isla.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón está abierto al público de martes a domingo, en horario de 9:30 a.m. a 6:30 p.m. Para más información sobre su programación y novedades, los interesados pueden visitar el sitio web www.casadelcordon.com o seguir la cuenta de Instagram @casadelcordon

