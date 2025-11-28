- Publicidad -
Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo presenta el Festival "Minutos Escénicos"

PRIMICIAS DIGITAL28 de noviembre de 2025
El Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo presentará del 28 al 30 de noviembre la primera edición del Festival “Minutos Escénicos”, un evento dedicado por completo al formato de teatro breve.

Producido por Yeva Producciones y bajo la coordinación y dirección artística de las gestoras culturales Yelidá Díaz y Eva Aracena, este festival busca fortalecer la escena teatral local y acercar propuestas innovadoras y accesibles a toda la comunidad.

La programación incluye una selección de ocho obras breves, con duraciones entre 15 y 20 minutos, que se presentarán exclusivamente en los espacios del Centro Cultural Banreservas, incluyendo su patio y auditorio. La cartelera abarca comedia, drama, crítica social, circo-teatro y espectáculos familiares.

El festival abrirá el jueves 28 de noviembre a las 7:00 p. m. con un acto inaugural que incluirá una proyección introductoria y dos funciones de apertura.

 

Innovación y formación

Asumiendo un rol protagónico como anfitrión del festival, el Centro Cultural Banreservas apuesta por un formato emergente y ágil que propone “mucho teatro en pocos minutos”. Esta iniciativa fomenta la inmediatez, la cercanía y la interacción directa entre artistas y público.

Además, el evento integra un importante componente formativo. El Centro Cultural Banreservas acogerá un Taller de Dirección Escénica y un conversatorio sobre los creadores del teatro corto, ambos impartidos por el actor y dramaturgo Isen Ravelo. Estas actividades se complementan con acciones formativas adicionales que tendrán lugar en el Centro Cultural de España, institución aliada de la iniciativa.

Con esta propuesta, el Centro Cultural Banreservas busca dinamizar la circulación de obras cortas, impulsar nuevas voces del teatro y consolidarse como un motor que amplía la oferta cultural hacia formatos contemporáneos y experimentales.

CARTELERA

Todas las funciones y talleres son gratuitos y abiertos al público, con previa reservación a través del enlace disponible en nuestras redes.

Viernes 28 de noviembre

  • Lo que el viejo no se llevó

Dirección: Yelidá Díaz

  • Éter

Dirección e interpretación: Iayatac Javier

 

Sábado 29 de noviembre

  • Se busca apartamento

Dirección: Ismael Almonte

  • Empate

Dirección: Ingrid Luciano

  • ¿Nos conocemos?

Dirección: Robelitza Pérez

 

Domingo 30 de noviembre

  • Momi y el lenguaje silencioso de las manos (función familiar)

Dirección: Miguel Oniel

  • Papá en caos

Dirección: Isen Ravelo

  • Bondye te bendiga

Dirección: Yelidá Díaz



