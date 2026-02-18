- Publicidad -
Cementos Argos se consolida como una de las empresas líderes en sostenibilidad en la industria de materiales de construcción según el S&P Global Sustainability Yearbook 2026

PRIMICIAS DIGITAL18 de febrero de 2026
Cementos Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, fue reconocida nuevamente en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026 como una de las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad en la industria de materiales de construcción, consolidando su liderazgo y su posición como referente mundial en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

El Yearbook recoge los casos más sobresalientes del Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global del año inmediatamente anterior. Esta es una de las evaluaciones de sostenibilidad más reconocidas a nivel mundial, al analizar el desempeño de las compañías, por industria, en tres dimensiones clave: económica y de gobierno corporativo, ambiental y social. Más de 9.200 empresas participan en esta evaluación, que además es la puerta de entrada a referentes globales como los índices Dow Jones Best in Class y el S&P Global Sustainability Yearbook.

Argos fue reconocida y se posicionó entre las empresas con los mejores resultados en sostenibilidad en la industria de materiales de construcción, un logro que refleja la solidez de su estrategia y la coherencia entre sus compromisos públicos y su gestión.

Entre los aspectos en los que la compañía obtuvo un desempeño destacado se encuentran:

  • Ética empresarial, por tener la integridad como pilar de decisiones.
  • Gestión de riesgos, por las evidencias en cuanto a preparación, prevención y resiliencia de la organización.
  • Seguridad de la información, por los altos estándares de protección de los datos y los sistemas críticos de la compañía.
  • Gestión de la biodiversidad y agua, como componentes fundamentales de su estrategia de naturaleza y de su agenda de protección de recursos.
  • Seguridad y salud en el trabajo, con foco en la protección y el bienestar de las personas.
  • Relacionamiento con comunidades, basado en la construcción de confianza, el diálogo social y la generación de valor compartido.

El Sustainability Yearbook de S&P Global es una herramienta internacional que evalúa aspectos ASG. La inclusión de las empresas e instituciones exige un desempeño destacado dentro del top 15 % en la industria correspondiente y haber obtenido un puntaje en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) dentro del 30 % con mejor desempeño de la industria.

Este reconocimiento confirma que la sostenibilidad en Cementos Argos no es un esfuerzo aislado, sino una forma de gestión coherente con sus principios corporativos y con su estrategia de largo plazo, en la que cada decisión y cada resultado aportan a la creación de valor responsable. La compañía ratifica así su compromiso de seguir elevando sus estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y de consolidarse como un referente global en sostenibilidad en la industria de materiales de construcción.

