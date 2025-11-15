Celinés Toribio regresa a NYC con su 5ta edición conferencia femenina «La Nueva Yo»

NUEVA YORK.- La reconocida comunicadora y productora dominicana, Celinés Toribio, a través de su plataforma «La Nueva Yo», que este año lleva por lema «Se Atreve», dio inicio en esta ciudad a la ruta promocional con sonoridad y entusiasmo femenino al acto de reconocimiento «Mujeres de Impacto».

El evento dedicado a reconocer, inspirar y conectar a mujeres que están transformando sus comunidades, se desarrollo en presencia de líderes comunitarios, emprendedoras y aliadas del movimiento, que se reunieron para destacar la importancia de continuar promoviendo espacios de crecimiento, liderazgo y empoderamiento femenino.

El encuentro se desarrolló en un ambiente elegante y cercano, reflejando el espíritu de colaboración que caracteriza a «Mujeres de Impacto».

Durante su discurso, Toribio compartió un mensaje profundo y personal sobre el origen de «La Nueva Yo», explicando que esta iniciativa nació en momentos difíciles de su vida, marcados por situaciones que la llevaron a una depresión que no había identificado.

Añadió que decidió enfrentar sus miedos, reconocer su dolor y transformarlo en amor propio, comprendiendo que muchas mujeres atraviesan procesos similares sin contar con las mismas herramientas. «El darme cuenta a tiempo, dio el paso a una nueva versión de ella, y de ahí nació «La Nueva Yo», precisó.

Destacó que este no es un evento típico de motivación, sino una experiencia inmersiva diseñada para mujeres reales que están listas para dejar atrás el miedo, la duda y las historias que ya no les sirven.

La tercera edición en NYC de «La Nueva Yo» «Se Atreve 2025», incluirá charlas transformadoras, workshops prácticos, dinámicas de introspección y un panel VIP con testimonios honestos de mujeres que han vivido procesos significativos de cambio y crecimiento.

Toribio explicó que la conferencia abordará temas esenciales como finanzas personales, establecimiento de límites, amor propio, bienestar emocional y creación de planes de vida accionables, porque «el objetivo es que cada asistente salga con claridad, herramientas concretas y una red de apoyo genuina que impulse su desarrollo personal y profesional».

La edición 2025 contará con la participación de invitadas especiales como Jatnna Tavárez, Haidy Cruz, Mónica Báez, Excarlet Molina, Rose Amador, Yamilet La González, Gina Ulmos, Laura Sgroi, Laura Carvajal y Pamela Sued, quienes aportarán su visión, experiencia y liderazgo a esta jornada transformadora.

Durante el acto, fueron reconocidas las líderes Ana Russell, Seny Tavárez, Génesis Suero, Evangelina Fermín, Emelyn Stuart, Mary J. King y Elisa Álvarez, por su trayectoria, contribuciones comunitarias y compromiso con el avance de la mujer latina en diversos ámbitos profesionales.

Como «Embajadoras de La Nueva Yo» se reconoció a: Yaneli Sosa, Bernarda Rodríguez, Jasmin Clavasquín, Sandra Freire y Matibel Pérez, por su trabajo, dedicación y espíritu colaborativo que fortalecen de manera invaluable el movimiento y su misión de acompañar a otras mujeres en procesos de crecimiento y transformación.

«Mujeres de Impacto» forma parte de un movimiento que Celinés ha consolidado a través de cinco conferencias anteriores, reuniendo entre 500 y 800 mujeres tanto en RD como en EE. UU.; y con esta nueva edición reafirma su relevancia entre las comunidades latinas del exterior.

La producción general del evento está a cargo de Susibel Espaillat, quien ha consolidado un trabajo impecable que garantiza una experiencia de alta calidad para todas las asistentes, elevando el estándar de este encuentro anual que ya se ha convertido en referencia de empoderamiento femenino en la Gran Manzana.

La actividad se celebró la noche de este jueves en DRAMMA Times Square, ubicado en el 1604 de Broadway, en Midtown Manhattan, a partir de las 7:00 p.m.

Visited 5 times, 5 visit(s) today