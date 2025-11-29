Celele y el chef Jaime Rodríguez deslumbraron en la 4.ª edición del Culinary Weekend Punta Cana

Punta Cana, La Altagracia. – La cocina experimental y la innovación sensorial del chef

colombiano Jaime Rodríguez, alma creativa detrás del restaurante colombiano Celele,

fueron protagonistas durante la 4.ª edición del Culinary Weekend Punta Cana,

celebrado en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay Puntacana.

Bajo el concepto Avant-garde Flavors, Rodríguez presentó una propuesta que

trascendió lo culinario para convertirse en un ejercicio de exploración sensorial. Su

menú, construido a partir de memorias del Caribe, técnicas contemporáneas y una

profunda curiosidad cultural, encapsuló la identidad del chef invitado: una voz

renovadora dentro de la cocina latinoamericana.

La experiencia abrió con Limones de Oro, un bocado preciso y luminoso de limón

lactofermentado relleno de langostinos y emulsión de coral, maridado con Champagne

André Clouet.

El segundo acto, la Ensalada de Flores Caribeñas, celebró la frescura tropical a través

de marañón encurtido, crema de nuez y un delicado abanico de flores y verdes,

acompañado del vino alsaciano Complantation de Marcel Deiss.

El recorrido avanzó hacia territorios más intensos con la pesca de temporada ahumada

en especias árabes, servida con candia lactofermentada, hummus de orejero y un

calducho de ajonjolí criollo, equilibrado con un Calatayud 2022 que acentuó su carácter

especiado.

Como plato principal, una gallina criolla confitada desplegó texturas y aromas del

trópico: BBQ de guayaba agria, bananos asados con aceite de coco, habichuelas

largas y crujientes cáscaras de banano, acompañada de un elegante Bourgogne

Chorey-les-Beaune 2021.

La velada alcanzó su cierre con el Flan de Iruwa, un postre que evocó la tradición dulce

caribeña a través de espuma de choiba, pudín isleño y helado de mucuna, servido junto

a Brugal Leyenda.

Con esta edición, el Culinary Weekend Punta Cana reafirma su compromiso de reunir a

las figuras más visionarias de la región y consolidarse como un punto de encuentro

esencial para la gastronomía contemporánea del Caribe.

Visited 6 times, 6 visit(s) today