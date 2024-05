Celebrarán Clásico Día de las Madres el sábado en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El Clásico Día de las Madres se celebrará el próximo sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, en el cual participarán cinco yeguas nativas, de 3 años y mayores, no reclamables (libres).

Las cinco participantes en la tradicional carrera, a la distancia de mil 400 metros serán: Primera Dama (1), del Establo San Antonio; Flor María B. (2), de la cuadra Don Faustino Stable; Vigorosa (3), del Establo Emma Elena; Moon Games (4), de la cuadra Ramos Racing Stables; y By Me Now Wells (5), del Establo Hermanos Lara.

Primera Dama (1) tendrá como jinete al líder en victorias de la temporada, Carlos de León, quien seguirá las instrucciones del entrenador Juan Jiménez.

Flor María B. (2) llevará sobre el lomo al jinete Héctor Hernández, a quien orientará el entrenador Armando E. Pérez.

Vigorosa (3) será conducida por el jinete José Francis Rojas, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Leonel A. Carrero.

Moon Games (4) cargará con el peso del jinete Omar F. González, a quien impartirá instrucciones el entrenador Andrés Ramos.

By Me Now Wells (5) tendrá sobre la silla al jinete Brenchi Ortiz, orientado por el entrenador Richard Aristy.

La competencia será la quinta carrera del cartel #42 del año. Por la misma, se repartirá una bolsa de RD$457,058.00 la cual incluye un sobre-premio de RD$200,000.00 más la cuota de inscripción de RD$20,000.00 por cada ejemplar. Así, su premio regular es de RD$157,058.00.

El récord para la distancia (1,400 metros) es de 1:22:1/5 y está en poder de Sicótico, desde el 25 de diciembre de 2007.