Celebrarán 2do. aniversario «Patronales Culturales» en Pimentel, provincia Duarte

NUEVA YORK.- El Centro Cultural Francisco Nolasco Cordero celebrará los días 19, 20 y 21 de este mes el segundo aniversario de las «Patronales Culturales», en el municipio de Pimentel, provincia Duarte, informó su presidente, el abogado y director del diario digital «Neoyorkinos», Nolagko Nolasco residente en esta ciudad.

Nolasco viajó recientemente a su pueblo natal para montar la logística del evento, a efectuarse en el local del «Centro», ubicado en la calle Emiliano Tardif No.1 en dicha comarca.

Explicó que se llevarán a cabo una serie de actividades artísticas y culturales que concluirán con el ya exitoso «Festival Gastronómico de Pimentelenses», quedando el público en general invitado a participar del mismo de manera gratuita.

Las actividades iniciarán el próximo viernes a las 6:00 p.m., con la conferencia “Pasado, Presente y Futuro de Pimentel”, a cargo del locutor, historiador y ex general de la Fuerza Aerea Dominicana (FAD), Osvaldo Cepeda y Cepeda, oriundo de la ciudad.

El sábado 20, a las 4:00 p.m., la presentación de los libros de la autoría de Bolivar Rondón, otro destacado locutor, pintor y médico, también nativo del municipio de Pimentel.

El domingo 21, a partir de las 9:30 A.M., se llevará a cabo el «Segundo Festival Gastronómico de Pimentel» con la participación de los principales restaurantes, y los negocios de expendio de comidas y bebidas de la comunidad del nordeste.

Las «Patronales Culturales», también incluyen actividades para niños y toda la familia, como son la participación del grupo de baile de la Fundación Aldea del Niño, el ballet folclórico del Liceo Salomé Ureña, payasos, rifas y concursos, entre otros.

El Centro Cultural Francisco Nolasco Cordero es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo introducir a niños, jóvenes y adultos en el mundo del arte y la cultura, creado por la familia del extinto escritor Francisco Nolasco Cordero.

Pimentel es la segunda ciudad más grande de la provincia Duarte y la 25ª más grande de la RD, fundada por inmigrantes italianos.

Fue el presidente Ulises Heureaux (Lilis) quien decidió designar con el nombre de su compañero de Restauración general Pedro Antonio Pimentel, este municipio que antes se conocía por el nombre de Barbero.

Entendía que su nombre desaparecía cuando otra persona contraria a él ocupara el gobierno, por lo que creyó justo que al pueblo de Barbero se le designara por ley Pedro Antonio Pimentel quien había sido su compañero de luchas en la guerra de Restauración de 1863-1865.

Es así como en el mes agosto de 1898 el mismo general Pedro Antonio Pimentel, juramentó las primeras autoridades que dirigieron este poblado.