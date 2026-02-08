Celebran InmoFeria 2026

REMAX República Dominicana inauguró InmoFeria REMAX 2026, un evento inmobiliario concebido como un espacio integral para facilitar la compra y la inversión en bienes raíces, reuniendo en un mismo lugar proyectos inmobiliarios, asesoría especializada y soluciones de financiamiento.

La feria se celebra los días 6, 7 y 8 de febrero, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en el Atrio Central de Ágora Santo Domingo, y cuenta con la alianza del Banco Popular Dominicano, permitiendo a los asistentes acceder a orientación financiera y procesos de precalificación hipotecaria durante su visita.

InmoFeria REMAX 2026 está dirigida tanto a quienes buscan adquirir su primera vivienda como a inversionistas interesados en proyectos residenciales y turísticos en distintas zonas del país, ofreciendo un entorno que promueve decisiones informadas y acompañadas por expertos del sector.

“Esta feria nace con el objetivo de acercar oportunidades reales a las personas, simplificando el proceso de compra e inversión a través de información clara, asesoría profesional y respaldo financiero en un mismo espacio”, expresó Antonio Ramos, gerente general de REMAX República Dominicana.

Durante los tres días del evento, los visitantes pueden recibir asesoría personalizada de agentes REMAX, conocer de primera mano proyectos inmobiliarios destacados, participar en charlas educativas impartidas por especialistas del sector y evaluar opciones de financiamiento junto al Banco Popular Dominicano.

Asimismo, InmoFeria REMAX ofrece condiciones exclusivas disponibles únicamente durante la feria, que incluyen facilidades preferenciales de financiamiento, descuentos en unidades seleccionadas y beneficios adicionales en proyectos específicos, diseñados para hacer más accesible la decisión de compra o inversión.

Con esta iniciativa, REMAX reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado inmobiliario dominicano, promoviendo procesos más claros, seguros y respaldados por instituciones líderes del sector.

