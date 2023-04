CEBAMDER: transparencia del gobierno es un mito

Manzanillo, Montecristi. – El Centro Bahía Manzanillo afirmó este viernes que es un mito la transparencia que promueve el presidente Luis Abinader en su ejecutoria gubernamental cuando se observa que tristemente el gobierno pretende esconder un documento que debe estar al servicio de la ciudadanía, como es el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Gas Natural Manzanillo Power Land de la Empresa Energía 2000, S.R.L.

Frank Valenzuela, presidente de la organización no gubernamental ha Valenzuela ha expresado su preocupación por el hecho de que el proyecto se está construyendo en el entorno de dos áreas protegidas y que su capacidad total de producción es de 414 MW netos y 432 nominales, utilizando tecnología de gas natural por lo que dijo no explicarse cómo es posible y que sin embargo, el país cómo es posible que el país y la comunidad de Manzanillo no pueda conocer el Estudio de Impacto ambiental de un proyecto de esa magnitud.

El presidente del CENTRO CEBAMDER destaca que bajo el amparo de La Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, conforme con lo dispuesto por el Capitulo Il, Articulo 45 establece que “Las concesiones definitivas se otorgarán mediante autorización del Poder Ejecutivo”.

El presidente del Centro CEBAMDER ha exigido que se haga público el Estudio de Impacto Ambiental de este importante proyecto de desarrollo para que se conozcan los impactos negativos que va a tener y las medidas de mitigación que se van a implementar durante la construcción y operación del proyecto.

Valenzuela reveló, que el Proyecto Central Gas Natural Manzanillo Power Land, es un proyecto que se clasifica como categoría A, es decir, un proyecto que puede producir impactos adversos al ambiente, ya sea por sus características o por estar localizado en o cerca de áreas ambientalmente sensibles, y cuya magnitud y extensión debe determinarse durante el estudio.

Agregó que este tipo de proyecto incluye medidas preventivas, mitigantes y/o compensatorias de los impactos identificados y la necesaria adecuación ambiental para que el proyecto pueda ejecutarse ya esta categoría de proyecto se le requiere un Estudio de Impacto Ambiental, conforme lo establece la Ley núm. 64-00.

Valenzuela ha recordado que el Viceministerio de Áreas Protegidas ha dicho que el proyecto dispone de los permisos ambientales correspondientes, es decir, la Licencia Ambiental, que es el documento en el cual se hace constar que se ha entregado el estudio de impacto ambiental correspondiente y que la actividad, obra o proyecto se puede llevar a cabo bajo el condicionamiento de aplicar el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental indicado en el mismo.

Dijo que, si la empresa dispone de su licencia ambiental, correspondiente es porque el Ministerio de Medio Ambiente dispone del Estudio Ambiental que es el conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y control de los impactos ambientales del proyecto y sus alternativas presentado en forma de informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas vigentes.

Frank Valenzuela insistió en recordar que el proyecto de remodelación y ampliación del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con un estudio de impacto ambiental completo disponible antes de comenzar la obra. También destacó el caso del proyecto Punta Catalina, que, a pesar de ser cuestionado por la sociedad dominicana, pone a disposición de todos los ciudadanos un estudio completo de impacto ambiental.

El presidente del Centro CEMAMDER, volvió a denunciar que, al amparo de la Ley de Acceso a la Información, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente la entrega del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de construcción de la planta de gas en Manzanillo, pero lamentablemente la solicitud fue denegada alegando la ro no participación en la vista pública llevada a cabo.

Esto resulta alarmante, ya que el Estudio de Impacto Ambiental es un documento de acceso público de suma importancia para la población, en particular, es crucial que la ciudadanía tenga acceso a información precisa y actualizada en proyectos de construcción de gran impacto ambiental de la comunidad.

Valenzuela informó que se está instalando la tubería de la planta de gas en el área y se está extrayendo material de relleno de los humedales del Parque Manglares de Estero Balsa, lo cual es motivo de preocupación.

Aún más preocupante, según Valenzuela, es el amplio relleno del humedal sin conocer las consecuencias ambientales de dicha acción. Además, mencionó que se están acondicionando terrenos a orillas de la Playa Estero Balsa sin que la población conozca las medidas de mitigación que se aplicarán.