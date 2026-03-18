CDP RECUERDA COBARDE ASESINATO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTÍNEZ

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) recordó este martes el 51 aniversario del vil asesinato del periodista Orlando Martínez Howley, ocurrido el 17 de marzo de 1975, en el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, por un grupo de militares y civiles.

El maestro Luis Pérez Novas, presidente del CDP, en compañía del comité ejecutivo y colegas periodistas, depositó una ofrenda floral ante el busto de Martínez, que está ubicado en los jardines del gremio, y resaltó que la prensa dominicana puede exhibir libertad de expresión del pensamiento gracias a la firmeza de las ideas y el accionar del periodista asesinado.

Pérez Novas precisó que la clase periodistica debe continuar fortaleciendo su esencia como profesionales del arte de comunicar, haciéndola de manera eficaz y directa a través de los medios de comunicación tradicionales, así como en las activas plataformas digitales.

Indicó ¨que Orlando Martínez cumplió con su rol como periodista de forma heroica, demostrando que sí tenía las fuerzas y la determinación para enfrentar a un gobierno represivo, en el cual se destacaba la ausencia de espacios donde los periodistas desarrollaran trabajos críticos y que los mismos llegaran a la población¨.

Añadió, asimismo, que el CDP cada año desarrolla actividades en las cuales la memoria de Orlando Martínez está presente, motivando en los periodistas que están en ejercicio y en aquellos jóvenes que están formándose en las escuelas de Comunicación de las universidades dominicanas, que tengan una visión clara y objetiva de la verdadera misión y la responsabilidad que se asume al momento de ser periodista

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