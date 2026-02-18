- Publicidad -
Casi 2 millones de personas que dependen de la cobertura médica pública de NY enfrentan futuro incierto

Ramón Mercedes18 de febrero de 2026
NUEVA YORK.- Casi dos millones de personas que dependen de la cobertura médica pública de Nueva York y el Plan Esencial, entre ellos decenas de miles de dominicanos, enfrentan un futuro incierto, ya que los recortes al presupuesto federal amenazan con desestabilizar el programa.

Para mitigar los posibles recortes, la gobernadora Kathy Hochul está trabajando para proteger la cobertura.

Los recortes federales al Plan Esencial de NY ascienden a 7.500 millones de dólares, más de la mitad de la financiación anual del programa. Estos recortes ponen en peligro la viabilidad del programa.

Según funcionarios estatales, se estima que 450.000 personas perderán su cobertura del Plan Esencial a partir de julio.

