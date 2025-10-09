- Publicidad -
Zona Este

Casa Brugal hace aportes a los servicios municipales de San Pedro de Macorís

PERIODICO PRIMICIAS9 de octubre de 2025
Se entregaron luminarias al ayuntamiento y nuevos equipos al cuerpo de bomberos del municipio.

San Pedro de Macorís. Como parte de su compromiso con las comunidades donde opera, Casa Brugal continúa haciendo aportes a los servicios municipales de San Pedro de Macorís. Recientemente, en un acto que tuvo lugar en la Alcaldía de la ciudad, se entregaron luminarias al ayuntamiento y nuevos equipos al cuerpo de bomberos del municipio.

Luis Cabrera, director de Producción Primaria y Sostenibilidad de Casa Brugal, afirmó que la empresa tiene el firme propósito de seguir agradeciéndole a San Pedro de Macorís el legado que han construido juntos, “y la mejor manera de hacerlo es aportando al bienestar de su gente, haciéndola una mejor ciudad y mejorando la vida de muchos”.

El aporte de Casa Brugal, además de trajes especializados y mangueras para el cuerpo de bomberos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficacia de las intervenciones de los socorristas ante emergencias, también incluyó luminarias para un proyecto del ayuntamiento destinado a reforzar el sistema de alumbrado público.

“Cuando una empresa y una comunidad trabajan unidas, pueden lograr grandes cosas. El verdadero desarrollo se construye con compromiso, respeto, visión de futuro y, sobre todo, con la participación activa de todos”, expresó Cabrera.

Al recibir los equipos, el cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís agradeció al Ayuntamiento y Casa Brugal por el apoyo recibido durante esta gestión, donde se ha visto fortalecida su capacidad de respuesta ante las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio, en el cual se encuentra la Destilería de Casa Brugal.

Por su parte, Raymundo Ortiz, alcalde de San Pedro de Macorís, agradeció los aportes de Casa Brugal y aseguró que representan un respaldo importante al trabajo que realizan cada día. “Este tipo de apoyo nos anima a continuar sirviendo con compromiso y nos recuerda el valor del trabajo comunitario. Valoramos profundamente que el sector privado contribuya de manera directa con instituciones como la nuestra”, afirmó.

