Casa Brugal dona equipos de protección al Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata

Puerto Plata. Con el objetivo de garantizar la seguridad física de los bomberos y fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, Casa Brugal hizo una donación de equipos al Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata.

La iniciativa es parte del compromiso del productor dominicano con la ciudad donde comenzó a construir su legado hace más de un siglo.

Entre los equipos donados se encuentran 1 traje de bombero profesional para combate de incendios, 1 traje químico encapsulado, 4 mangueras contra incendios y sus pistones.

“En Casa Brugal siempre estaremos agradecidos por la heroica actuación de los bomberos de Puerto Plata durante el incendio que se produjo en una de nuestras bodegas en 2019. En ese momento, pudimos comprobar lo que significaba nuestra empresa para los dominicanos y las muestras de solidaridad empezaron por los bomberos de toda la región, y especialmente los de Puerto Plata” expresó Fernando Ortega Zeller, vicepresidente de Operaciones de Casa Brugal.

El coronel de Brigada Ronny Mercado, intendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, destacó que la empresa ha sido la primera en acercarse para apoyar su labor, resaltando como el compromiso y la solidaridad fortalecen la seguridad de la comunidad.

La ceremonia tuvo lugar en el cuartel del Cuerpo de Bomberos y contó con la presencia de representantes de la institución y de la empresa.

Como parte de su compromiso con Puerto Plata, Casa Brugal firmó un acuerdo de colaboración para apoyar la instalación de una extensión del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), con el propósito de ampliar las oportunidades de formación técnica de los jóvenes de la provincia. También, desde hace más de 15 años opera el Centro Educativo George Arzeno Brugal en la comunidad de San Marcos, el cual ha acogido aproximadamente 280 estudiantes.

«No se puede contar la historia de Ron Brugal sin Puerto Plata. Cada botella que compartimos con el mundo se produce aquí. Con este apoyo queremos agradecer la entrega y el compromiso de los bomberos, quienes protegen la vida y el patrimonio de todos los ciudadanos, y reafirmar nuestra convicción de que el desarrollo sostenible se construye con la participación conjunta de instituciones, empresa y sociedad», concluyó Fernando Ortega.