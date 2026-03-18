Carta a mi Hermano Orlando Martínez Howley a 51 Años de su Ausencia

Ing. Sergio Martínez Howley

Querido y diario recordado hermano.

Hoy como todos los años decido volcar nuestra diaria conversación al papel como manera de compartir nuestro sentir y pensamiento con las tantas personas que no te olvidan y te echan de menos.

Que rápido está transcurriendo el tiempo, parece que fue ayer que junto a tu pueblo se hizo gala del agradecimiento que te tienen; te han convertido en un hecho inexpugnable porque el olvido no ha podido vencer tu recuerdo, no me refiero a la memoria que son avezado a envidiar lo que no tienen ni podrán tener, haya ellos con su mediocridad.

Supimos que tu microscopio apuntaba allende de nuestra media isla, cuando el rector de la prestigiosa universidad de Mayagüez, en Puerto Rico, envió una comunicación al doctor Molina Morillo y que este remitió a la familia, que dice: Soy un asiduo lector de Microscopio, no hay nadie igual en América Latina y el Caribe, lo que duele no es la muerte sino la perdida; le pido permiso para publicar algunos de sus artículos.

Caramba Orlando, que humilde y discreto fuiste, si no es porque a la semana de tu partida van a nuestra casa dos sacerdotes de la parroquia de Gualey y Guachupita a solicitar permiso para dar una misa a tu memoria, no hubiera podido vencer la curiosidad de saber que hacías con el dinero que ganabas, que no era poco, pero que te viste en la necesidad de solicitarme dos veces, dos domingos, diez pesos (eso era como quinientos de ahora) para ir a compartir con tus amigos a la playa; no te imaginas que feliz me hacia ese pedido, al preguntarle a los sacerdotes, cuál era el motivo de la misa me contestaron: Orlando Martínez mantenía las dos parroquias y además regalaba la medicina a la gente pobre de esos sectores.

Estoy escudriñando tus Microscopio con el fin, hacer posible en el mes de abril, publicar para las futuras generaciones tu verdadero pensamiento social y político; La fuerza de la verdad de tus escritos, no han permitido que tergiversen tu inmensa obra.

Quiero hacer mención por justicia y agradecimiento de algunos hechos relevantes a tu memoria, en la ciudad sureña de San Juan de la Maguana, se construyó un Museo Plaza Orlando, a tu recuerdo y memoria, en el se exhiben parte de objetos y piezas tuyas; los ideólogos de esa idea fueron la alcaldesa de ese entonces, la arquitecta Hanói Sánchez y el periodista Carlos Suero, hay que destacar la gran y valiosa labor hecha por Carlos, para que el Museo sea prioridad en las visitas de personalidades de todo el país y el mundo, como tributo a tu legado.

La Primera Dama doña Raquel Arbaje creo un embeleso en Las Matas de Farfán con una mega obra a la entrada del pueblo, con una escultura con tu imagen. El doctor Guido Gómez Mazara, un joven intelectual e intrépido que valora grandemente tu vida y te rinde homenaje varios días en las fechas de esa desgracia nacional, al nuevo edificio del INDOTEL, le será asignado tu nombre. La agudeza que acompaña a este joven político lo llevara hasta donde él quiera.

Te puedo decir que el honorable presidente de la Republica, Luis Rodolfo Abinader Corona, desde el principio de su mandato te ha tenido presente y esta vez te hará un homenaje póstumo en honor a tu memoria y legado como periodista ejemplar y firme defensor de la libertad de expresión; Dime con quién andas y te diré quien eres, por los hechos se puede juzgar el corazón y pensamiento de las personas.

Por mi parte estoy muy agradecido y también sé que desde el más allá mi sufrida madre y ausente familia dan las gracias.

Solo el que ha pasado por algo similar, después de compartir toda la vida con una numerosa familia sabe la soledad que produce cuando se queda solo y tantas veces siente la necesidad de verlos y de conversar con ellos. Imagino, Orlando que están todos unidos como antes, seguiremos en contacto, ya sea con el pensamiento, o en sueños que me suceden con frecuencia.

Siempre estaré con ustedes hasta mi último aliento.

Tu hermano

Sergio Martínez Howley.

17-3-2026

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