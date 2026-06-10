Carolina anuncia que la Alcaldía del DN proyectará partidos del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía anunció que la Alcaldía del Distrito Nacional proyectará gratuitamente en pantalla gigante los partidos del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo a partir de este jueves a las 3:00 de la tarde.

El anuncio se produce en momentos en los que existe una gran expectativa por el inicio del máximo certamen organizado por la FIFA que tendrá lugar desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

“Vamos a disfrutar juntos de la Copa Mundial de la FIFA en nuestro Malecón Deportivo. A partir de este jueves a las 3:00 de la tarde nos encontraremos en la cancha de fútbol del Malecón Deportivo para disfrutar en pantalla gigante de los juegos, compartir en familia y seguir disfrutando de nuestra ciudad”, expresó la ejecutiva municipal en un video colgado en sus redes sociales.

Las autoridades municipales invitaron a los ciudadanos a recibir más información sobre los horarios de los partidos que se proyectarán en las redes de la alcaldía.

En cada edición del Mundial de Fútbol, millones de espectadores ven los partidos alrededor del mundo. Por ejemplo, Qatar 2022 acumuló una audiencia estimada de cinco mil millones de personas en las distintas plataformas a lo largo del torneo.

Gracias a las recuperaciones realizadas en el Paseo Marítimo y el Malecón Deportivo, que suman casi seis kilómetros, el litoral capitaleño se ha convertido en el centro más grande de esparcimiento de los ciudadanos, siendo escenario de bodas, cumpleaños, competencias deportivas y distintas actividades, gracias a la visión y el compromiso impulsado por la alcaldesa Mejía.

Gran acogida en las proyecciones de la alcaldía

Miles de personas asistieron a la proyección de tres partidos del Mundial de Béisbol en los que accionó el equipo de República Dominicana, llenando el malecón de alegría con la pasión y unión que caracteriza a los quisqueyanos en temas deportivos.

El éxito de la convocatoria fue tal, que el presidente Luis Abinader asistió a presenciar la proyección en pantalla gigante junto a miles de dominicanos.

Anteriormente, la Alcaldía del Distrito Nacional también proyectó en pantalla gigante la carrera de Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de París 2024, escenario en que la alcaldesa compartió con el público, pujando a la velocista criolla y estallando de alegría cuando la dominicana cruzó la meta en primer lugar.

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