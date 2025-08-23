Carmen Quijano de Aguilera asume como presidenta del Voluntariado Banreservas

Promete reforzar los planes sociales en la organización y poner en marcha nuevas iniciativas

La nueva presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de

Aguilera, afirmó que ampliará y reforzará los programas sociales que realiza este

organismo, al tiempo que pondrá en marcha otras iniciativas en beneficio de la sociedad

dominicana.

Al asumir las nuevas funciones, Quijano de Aguilera resaltó que el Voluntariado cumple la

responsabilidad de llevar a cabo programas de preservación del medio ambiente, de

inclusión, salud pública, educación y de permanente interacción con los colaboradores

del banco y sus filiales.

“Estos programas serán impulsados en la medida que lo ameriten, ampliados y

reforzados, para que las políticas de Responsabilidad Social del nuevo presidente

ejecutivo se vean reflejadas en cada sector a donde vayan dirigidas estas iniciativas”,

expresó.

Quijano de Aguilera, quien es médico de formación, dijo sentirse honrada de asumir la

presidencia del Voluntariado Banreservas, una institución que desde el 1979 ha tenido

una gran incidencia social a través de múltiples programas en beneficio de la sociedad

dominicana.

Añadió que hará una gestión encaminada a respaldar la visión del Voluntariado, de ser

una organización que contribuya al bienestar social y al desarrollo humano sostenible del

país, con planes y proyectos que continuarán teniendo como prioridad a los sectores más

vulnerables.

Entre los programas más destacados de esta entidad sin fines de lucro se encuentran

Vida, a través del cual realiza continuas jornadas de intercambio de desechos plásticos

por alimentos en las riberas de los ríos Ozama, en Santo Domingo, y Yaque, en Santiago.

Otro programa destacado es Reservas del Futuro, destinado a ofrecer becas para

bachilleres destacados de escuelas públicas, además de gestionar la plataforma digital

Educlic, que cuenta con recursos educativos adaptados a cada etapa de los jóvenes,

quienes pueden consultarla gratuitamente.