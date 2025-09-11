Carlos Peña: «Somos privilegiados por elegir a Rainiel Rodríguez»

SANTO DOMINGO.- Rainiel Rodríguez se convirtió en la primera selección de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, en el Sorteo de Novatos 2025. De inmediato, el gerente general Carlos Peña valoró la escogencia.

“Somos privilegiados por haber podido seleccionarlo y estamos contentísimos. Tiene un gran talento como catcher, una posición que es muy difícil. Es una gran manera de comenzar el Draft”, indicó Peña.

Rodríguez es el prospecto número cuatro de los Cardenales de San Luis, de acuerdo a MLB Pipeline. Fue firmado en el 2024 con un bono de US$300,000 y desde que debutó ese mismo año en la Dominican Summer League ha impuesto su clase como bateador.

Este año, entre Rookie League, Clase A y Clase A+, ha combinado una línea ofensiva de .276/.399/.555, con 20 cuadrangulares y 63 remolcadas en 84 encuentros.

Además, el nativo de Pimentel ha pegado este año 22 dobles, en una actuación que incluye 59 anotadas.

En el 2025 recibió la distinción de Jugador del Mes en la Florida Complex League, por su rendimiento durante el mes de mayo.

Con 5’10 de estatura, los scouts proyectan al bateador derecho como un jugador con capacidad de causar daño a los contrarios, lo que se ha estado reflejando con una alta cantidad de batazos con velocidad de salida por encima de las 100 millas por hora.

Detrás del plato, Rodríguez ha puesto fuera este año a 34 de 80 corredores que le han intentado robar, para un 30 por ciento de éxito.

Rodríguez eleva la calidad en la posición de receptor que tiene la reserva nativa del Escogido, donde además resalta el jugador de Grandes Ligas, Yainer Díaz, así como también el veterano de LIDOM, Pedro Severino, y Freuddy Batista, quien este año ha registrado su mejor campaña en las Ligas Menores con los Marineros de Seattle.