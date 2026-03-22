Carlos Peña afirma mal gobierno hace RD no esté preparada para enfrentar crisis

Como respuesta al discurso del presidente Luís Abinader, Carlos Peña afirmó que “el mal gobierno que encabeza la alianza gobernante del PRM y la Fuerza del Pueblo ha provocado que la República Dominicana se encuentre en un momento complicado para sobrellevar las consecuencias del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, debido a que debimos tener ahorros de recursos económicos que gracias a la corrupción y mala administración, hoy no tenemos”.

Carlos Peña indicó “que el aumento de 15 pesos al galón de combustible en menos de una semana, significará sacar de los bolsillos de los dominicanos más 12,500 millones de pesos solo en el año 2026, razón por la cual está exigiendo al actual gobierno que en lugar de castigar a los ciudadanos dominicanos con esos incrementos, tome esos recursos del fondo de más de 20,000 millones de pesos que se han recaudado por concepto del impuesto de los 2 pesos por galón de combustible, creado para el reemplazo del parque vehicular que nunca se ha hecho, aunque para ello, haya que modificar la legislación vigente.”

El aspirante a la presidencia por el Partido Generación de Servidores, GenS, expresó “que de no haberse robado la alianza gobernante, PRM y Fuerza del Pueblo, los más de 100,000 millones de pesos a los dominicanos a través del SENASA, hoy habría disponibilidad con esos fondos para cubrir todas las variaciones en los precios de los combustibles que la crisis en Medio Oriente estaría provocando.

Carlos Peña llamó al gobierno “a ser responsable y reconocer que sus desaciertos en el manejo de la cosa púbica ha hecho que esta situación se torne complicada para los dominicanos, quienes una vez más, tendrán que cargar con la incompetencia y corrupción de quienes gobiernan, pues serán los ciudadanos de esta nación quienes asumiremos la carga económica que esto implica, ya que ni el gobierno ni el Estado producen dinero, sino el contribuyente.”

El exlegislador y líder de la principal fuerza política conservadora de República Dominicana, Carlos Peña, también “criticó que mientras la alianza gobernante, PRM y Fuerza del Pueblo, a través de su vocero el presidente Luís Abinader, pide a los dominicanos más sacrificios y amenaza con incrementar la tarifa eléctrica, a pesar de haberla aumentado en más de un 30%, hayan contratado cerca de 2,000 millones de pesos a agencias publicitarias en el primer trimestre de este año y durante el 2025 entregara por ese mismo más de 11,000 millones de pesos.”

Así mismo, Carlos Peña descalificó a la alianza gobernante para exigir a los dominicanos mayores sacrificios económicos, pues según el líder de GenS, “la nómina pública ha aumentado de 180,000 millones de pesos en 2019 a casi 400,000 millones de pesos en 2026, evidenciando que quienes gobiernan han llegado a creer que el dinero de los dominicanos es una herencia familia que le ha tocado.”

Carlos Peña llamó a la clase política, especialmente a la alianza gobernante, PRM y Fuerza del Pueblo, a imitar lo que el Partido Generación de Servidores, GenS, hizo desde el año 2025: renunciar al financiamiento público a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, JCE, con lo que habría cerca de 10,000 millones de pesos disponibles para mitigar los efectos de la crisis de Medio Oriente y así no afectar la ya deteriorada economía de los dominicanos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today