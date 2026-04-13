CARD anuncia sometimiento de amparo contra el CNM por violacióna la constitución al no reestructurar y seleccionar los nuevos jueces de la SCJ

Santo Domingo, República Dominicana, 13 de abril de 2026.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció que el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana depositará un amparo de cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia, en el espacio que aloja la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de exigir la evaluación, reestructuración y eventual renovación de los jueces de la alta corte cuyo período constitucional ya habría vencido.

La información fue ofrecida por Trajano Potentini, quien explicó que la acción será interpuesta contra el Consejo Nacional de la Magistratura, en la persona de su presidente, Luis Abinader, al considerar que existe una actitud de inercia y desatención institucional frente a un mandato constitucional que, según afirmó, ya ha expirado.

Potentini sostuvo que varios miembros de la Suprema Corte de Justicia ya habrían agotado su período constitucional de siete años, por lo que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura iniciar el proceso de evaluación y de reforma de ese órgano judicial.

El dirigente gremial criticó lo que definió como una práctica reiterada de retrasos en distintos órganos constitucionales del país. En ese sentido, recordó situaciones similares ocurridas anteriormente en el Tribunal Constitucional, la propia Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Cuentas.

A juicio del presidente del CARD, esta situación resulta contradictoria con el discurso institucionalista del presidente Luis Abinader, a quien reconoció como un mandatario que ha proyectado una imagen de reformador y defensor del fortalecimiento institucional.

“Vamos a estar depositando ese amparo para restaurar la institucionalidad”, expresó Potentini, al insistir en la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura asuma con responsabilidad el proceso de reforma y transformación que, según dijo, requiere actualmente la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, afirmó que el gremio se mantendrá vigilante del proceso, defendiendo que en cualquier eventual escogencia de jueces prevalezcan la trayectoria, la meritocracia y la carrera judicial, y no criterios de carácter político.

Potentini subrayó que muchos hombres y mujeres con años de servicio y preparación esperan una oportunidad para integrar la Suprema Corte de Justicia, por lo que consideró indispensable que se garantice la independencia judicial como eje central del Estado de derecho.

Finalmente, expresó su esperanza de que, a partir de este recurso de amparo, las autoridades comprendan la necesidad de actuar conforme a la institucionalidad y al orden constitucional, al señalar que ese es el fundamento esencial de todo Estado democrático y de derecho.

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