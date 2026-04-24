Capturan en Tampa a dominicano por asesinato pareja hace 30 años durante tumbe de drogas en El Bronx

NUEVA YORK.- Un dominicano que había emigrado a Nueva York en 1981 fue apresado esta semana en Florida por la muerte de un compatriota suyo y su pareja durante un tumbe de drogas ocurrido en 1993 en El Bronx.

William Antonio Solís fue arrestado en Tampa, hacia donde se mudó 18 meses después que aparentemente él y dos cómplices dispararan a la cabeza a Luis Guerrero y a su esposa, Danis Sime, delante de un niño de 3 años de la pareja durante un robo de drogas ocurrido el 21 de junio de 1993.

Los documentos judiciales indican que Solís, ahora de 62 años, y sus socios habían acordado comprar seis kilos de cocaína a Guerrero, pero al juntarse en un apartamento de El Bronx, uno de los asaltantes sacó un arma y amenazó con dispararle. Guerrero opuso resistencia, pero fue reducido, forzándolo a tirarse al suelo y atándole las manos con cinta adhesiva y alambre, según los fiscales.

Posteriormente uno de los asaltantes salió y regresó con Sime y el hijo de la pareja, según consta en los documentos judiciales. La mujer también fue inmovilizada y colocada en una habitación separada de Guerrero mientras sus captores decidieron matarlos finalmente a ambos.

Solís disparó primero a Sime y luego a Guerrero, con el hijo de ambos presentes. Tras el hecho, el trío huyó con dos kilos de cocaína y el niño, dirigiéndose hasta el apartamento de las víctimas, el cual saquearon en busca de drogas y dinero, antes de abandonar allí al menor huérfano.

Antes de marcharse, intentaron eliminar cualquier prueba incriminatoria. No obstante, los investigadores recuperaron fragmentos de cinta adhesiva de los cuales lograron extraer huellas dactilares, que fueron cotejadas y vinculadas a Solís en junio de 2025, indican los documentos judiciales.

De ser declarado culpable, Solis se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y a la posibilidad de recibir la pena de muerte.

Visited 5 times, 5 visit(s) today