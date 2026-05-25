Cancilleres de Ecuador y República Dominicana acuerdan impulsar proyectos bilaterales en beneficio de ambos países

Los Cancilleres Gabriela Sommerfeld, de la República del Ecuador, y Roberto Álvarez, de República Dominicana, sostuvieron Gil mantuvieron un encuentro en Santo Domingo, este lunes República Dominicana, el 25 de mayo de 2026, en el que destacaron la solidez de la histórica amistad entre sus pueblos y confirmaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, con miras a consolidar una agenda orientada a resultados concretos.

En el ámbito económico-comercial, destacaron la prioridad de profundizar la integración económica mediante la negociación de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, que permita la facilitación del comercio y la complementariedad económica bilateral, y acordaron coordinar con los ministerios competentes a fin de que continúen los trabajos correspondientes para concluir su negociación a la mayor brevedad. inmediatamente.

Asimismo, acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de avanzar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países.

Con relación a la situación en Haití, hicieron un llamado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, y reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), de conformidad con los mandatos pertinentes de las Naciones Unidas orientados a combatir la violencia de las pandillas y restablecer el orden público en Haití.

Manifestaron su complacencia por la firma de la Adenda al Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo y el Acuerdo de Cooperación sobre Diplomacia Gastronómica, suscritos por los cCancilleres el 22 de septiembre de 2025, y destacaron los avances para su implementación.

En el ámbito de movilidad humana y cooperación consular, los cCancilleres expresaron su beneplácito por la negociación del Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria, orientado a fortalecer la cooperación bilateral para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en materia de servicios consulares y transformación digital.

Ambos cancilleres destacaron que República Dominicana y Ecuador tienen una vocación clara de acercamientos, expresada en una visión compartida de principios fundamentales y en la construcción progresiva de instrumentos de cooperación en áreas de interés común.

En materia energética, los mMinistros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP PETROECUADOR y REFIDOMSA. En ese contexto, se la Canciller Gabriela Sommerfeld reiteró la invitación del Gobierno del Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural “Amistad”, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano. Ambas partes coincidieron en la relevancia de promover iniciativas que contribuyan a la seguridad energética regional y al desarrollo sostenible.

En el ámbito de cooperación, los cCancilleres resaltaron el exitoso cumplimiento del Programa de Cooperación Técnica Bilateral Ecuador–República Dominicana 2022-2024, cuyo nivel de ejecución alcanzó el 100% en áreas prioritarias para ambos países. Asimismo, destacaron la realización de la VI Comisión Mixta de Cooperación prevista para el 22 de octubre de 2026, como un espacio orientado a fortalecer proyectos conjuntos y ampliar la colaboración en áreas estratégicas como seguridad, salud, innovación, digitalización y fortalecimiento institucional.

Igualmente, reafirmaron la importancia de avanzar en la suscripción de la Adenda al Acuerdo Complementario de Cooperación y Asistencia Técnica en Materia de Salud, instrumento que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta conjunta frente a emergencias sanitarias y facilitar el intercambio de medicamentos, vacunas e insumos médicos.

Los cCancilleres se congratularon por la realización de la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, mecanismo que permite fortalecer y profundizar el diálogo político bajo la dirección de ambas cancillerías.

Visited 2 times, 2 visit(s) today