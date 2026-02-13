Canadá, China y la UE, ¿tras el Mercosur?

Manuel Diaz Aponte

Fundado en 1991 en Asunción, Paraguay, es hoy el cuarto mayor bloque económico y comercial en el mundo, y cada día adquiere importancia como estrategia integracionista.

En su interior conviven Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, incorporada en 2012, como miembro suspendido del bloque en 2016.

El Mercosur aceptó a Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guyana, Panamá y Surinam como “Estados asociados”.

Con sus altas y bajas este mecanismo integracionista surgido en el cono Sur ha perdurado en el tiempo captando interés de potencias como China, Canadá y la Unión Europea.

Uno de los factores que ha imposibilitado su despegue ha sido la complejidad de legislaciones de los países miembros que buscan la protección de sus intereses internos.

Nadie imaginaria que en este siglo XXI habría una escalada de cambios vertiginosos alrededor del mundo orientados a nuevas modalidades de comercio exterior, acuerdos, imposiciones de aranceles como herramienta de garrote en manos, masiva persecución contra la inmigración ilegal y reorientación de las grandes potencias en la búsqueda de los nuevos nichos de mercados.

Es un mundo donde los viejos antagonismos se han unido bajo la sombrilla de una estrategia que busca evitar el colapso de economías que dominaron el escenario mundial por décadas.

Países de largas tradiciones aliadas como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido hoy lucen distantes, donde cada uno busca su propio socio, hegemonía y predominio en los esquemas comerciales prevalecientes.

América Latina aparece en esta nueva coyuntura como la “princesa apetecida” y que todos desearían conquistar, incluyendo aquellos sectores conservadores, ortodoxos y tradicionales de los círculos de poder estadounidenses que todavía nos visualizan como “su patio trasero”.

Afortunadamente, y ante la visión integracionista del MERCOSUR, mercado común de los países del cono sur y a su liderazgo a la cabeza del presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se vienen dando pasos de integración con sólidas y decisivas economías como las de China, Canadá y la Unión Europea.

Ello ha sido posible tras el retorno al poder de Lula da Silva, legendario dirigente sindical metalúrgico del estado de Sao Paulo, en el sudeste brasileiro y principal mercado comercial e industrial de esa nación de 8.5 km2 y más de 250 millones de habitantes.

Es una vieja aspiración que ha enfrentado escollos de proteccionismo interno, discusiones sobre ventajas competitivas, rediseños legales y rechazos entre socios tradicionales.

Democratización de Brasil

La vuelta a la democracia en Brasil ha significado entre otras cosas, mayor respeto hacia esa nación, su inserción en los esquemas políticos, de cooperación y participación global por tratarse de un país que posee la mayor reserva natural del planeta, inmensas riquezas naturales como petróleo, gas, zinc, hierro, plantaciones de sorgo, maíz y la principal fuente acuífera de aguas dulces.

En 1985 la luz de libertad apareció en el firmamento brasileño con el arribo al poder de Tancredo Neves quien falleció semanas antes de su juramentación, siendo sustituido por José Sarney, dejando atrás 21 años de dictadura militar (1964-1985).

“El presidente José Sarney gobernó bajo la constante amenaza de los nostálgicos de la dictadura, pero con extraordinaria habilidad y compromiso político creó las condiciones para que escribiéramos la Constitución Ciudadana de 1988 y cambiáramos la historia de Brasil”, escribió Lula en sus redes sociales, según relato de la Agencia Brasil.

Este carismático líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue escogido presidente de Brasil en los períodos de 2003-2011, en los que promovió programas sociales dirigidos a personas pobres, la salud, vivienda, trabajadores de rentas bajas y la protección del poder adquisitivo. Se estima que 33 millones de brasileños salieron de la pobreza absoluta, datos verificados por organismos internacionales.

El Modelo Lula

Volvió a ser candidato presidencial en los comicios del 2022 luego de salir de prisión por dos condenas con penas carcelarias sumadas de 26 años y de las que cumplió 580 días, antes de dictar el Supremo Tribunal Federal (STF) una serie de sentencias que le fueron favorables.

En efecto, en 2019 obtuvo la libertad provisional y entre marzo y junio de 2021 quedó exonerado tras concluir el STF que sus juicios por presuntos sobornos no habían sido justificados.

Lula, quien logró superar el cáncer de faringe, venció también en las urnas al entonces presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército brasileño, quien buscaba un segundo mandato.

Por eso, y otros factores externos que inciden directamente, el Mercado Común del Sur ha retomado su tránsito por vías seguras de crecimiento, estabilidad y credibilidad entre el competitivo mundo comercial de la época.

Con el retorno de Lula al Palacio Do Planalto se ha logrado reactivar el Mercosur y ahora China y Canadá muestran interés por este mecanismo de integración latinoamericano.

Actualmente China es el principal socio comercial de Brasil, que, a su vez, es la principal economía de América Latina. Representantes de ambas naciones trabajan en lo que sería un Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, que incluiría obviamente, a la República de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Inicialmente hubo varios encuentros y visitas de líderes parlamentarios chinos y sudamericanos para concretar un acercamiento entre los países del Sur y la República Popular de China. La idea no es nueva porque ya casi dos décadas atrás Beijing ha manifestado su interés en profundizar relaciones con el bloque suramericano y de esa forma fortalecer su presencia en la región en medio de la agitada rivalidad entre las grandes potencias mundiales.

Los mayores obstáculos ocurrieron en los diálogos con representantes brasileños y argentinos que tienen las dos economías más sólidas del Mercosur, pero que advertían de las consecuencias que ello podría acarrear para la estabilidad del empleo dada sus amplias estructuras laborales pero vulnerables.

La más reciente visita de un líder latinoamericano a Beijing ocurrió el 3 de febrero de este 2026, en la ocasión, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue recibido con honores por su homólogo chino, Xi Jinping.

Comercio Bilateral

Ambos ratificaron su intención de avanzar en un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y el gigante asiático.

La revista Mercado dice que el comercio bilateral entre China y Brasil supera los 150.000 millones de USD anuales, siendo el socio latinoamericano mayor del dragón asiático.

Los chinos demandan carne y soya de Suramérica, en tanto, que los países miembros del Mercosur adquieren productos manufacturados y bienes importados a precios competitivos.

Gran parte de las proteínas consumidas por la población china proviene de las sojas y carne del ganado vacuno de Argentina y Brasil.

China y la UE

En las últimas décadas se ha incrementado y fortalecido el intercambio bilateral entre China y los países de la Unión Europea, a tal punto, que hoy representa el 30% del comercio mundial de mercancías. En 2024, superó los 845.000 millones de euros.

Actualmente, hay dificultades entre Francia y China por la aplicación de aranceles y el gobierno de Emmanuel Macron, quien visitó Beijing en diciembre del año pasado impuso sanciones a bancos chinos ante la cercanía y colaboración del régimen de Xi Jinping con Rusia y la guerra en Ucrania.

Los chinos respondieron con prohibiciones a los vinos franceses y pruebas de antidopaje a las bebidas importadas desde París.

La complejidad del comercio mundial se balancea en medio de los conflictos geopolíticos, aplicaciones de aranceles, decisiones de Estado en asuntos proteccionistas y hasta en las orientaciones del fichero de las grandes potencias que dominan el planeta.

¿Y con Canadá?

Ante la embestida política de aranceles impuesta por la administración de Donald Trump, aliados tradicionales de Estados Unidos buscan otras opciones. Así, Canadá trabaja actualmente en la creación de un tratado de libre comercio (TLC) con China.

¿Cuál será la respuesta de EE. UU. si finalmente su vecino del norte confraterniza con China en un eventual TLC?

