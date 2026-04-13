Cambios en línea tren G conecta Brooklyn con Queens afectarán a miles de dominicanos que lo usan a diario

NUEVA YORK.- Los usuarios del tren G deberán estar preparados para ajustar sus desplazamientos, anunció la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Miles de pasajeros dominicanos que toman a diario dicha línea, que conecta Brooklyn con Queens sin pasar por Manhattan, se verán afectados por varios cambios en el servicio que se producirán en los próximos días.

Al tren G, usado diariamente por cerca de 166 mil personas, se le está modernizando por primera vez en casi 100 años, en varias líneas, ya que la MTA está reemplazando las antiguas señales analógicas por señales modernas para trenes de cercanías, conocidas como control de trenes basado en comunicaciones (CBTC, por sus siglas en inglés).

Estos cambios comenzaron el fin de semana pasado, pero durante la mayor parte de este Septenario y el siguiente, no habrá servicio entre Court Square en Queens y la Avenida Bedford-Nostrand en Brooklyn.

En su lugar, los pasajeros podrán usar los autobuses lanzadera T403, que hacen paradas de la línea G entre ambas estaciones.

El horario modificado estará vigente desde este lunes 13 de abril hasta el próximo miércoles 15 de abril, y desde el lunes 20 hasta el próximo viernes 24.

El mismo cambio, en el que el servicio de autobús lanzadera sustituirá a la línea G, también estará vigente el próximo fin de semana. Durará desde las 9:45 p.m. del viernes 17 hasta las 5:00 a.m. del lunes 20.

Durante ese período, la línea G circulará cada 10 minutos entre las avenidas Church y Bedford-Nostrand, tanto de día como de noche.

Los usuarios del tren G deberán estar preparados para ajustar sus desplazamientos, anunció la MTA.

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