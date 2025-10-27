Cambio de hora en USA a partir del próximo domingo; se retrasará una hora

NUEVA YORK.- A partir del próximo domingo tendrá lugar el cambio de hora en Estados Unidos donde millones de personas deberán retrasar un hora a sus relojes, debido al cambio de hora por el invierno.

Como establece la Ley de Política Energética de 2005, el llamado horario de verano termina el primer domingo de noviembre. Así, este 2025, el cambio de ocurrirá a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre.

Usualmente, las personas ya no se preocupan de hacer el cambio de hora de forma manual, ya que la mayoría de los dispositivos electrónicos lo realizan de manera automática a las 2:00 a.m.

Si bien la mayor parte de EE. UU. cambia el horario dos veces al año, algunas regiones no están obligadas a hacerlo, ya que mantienen el horario estándar todo el año.

El estado de Hawaii y la mayor parte de Arizona no tienen horario de verano. Otros territorios estadounidenses en el Pacífico y el Mar Caribe también mantienen el horario estándar todo el año. Entre ellos Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Guam, y Samoa Americana.

Las autoridades estadounidenses tomaron la determinación de adelantar sus relojes durante el verano con el fin de aprovechar las horas de luz natural y ahorrar energía.

Esta idea fue sugerida en el siglo XVIII por el científico y diplomático estadounidense Benjamín Franklin para reducir el consumo de velas en ese entonces, aunque existen otras teorías.

El cambio de hora en EE. UU. empezó a realizarse a partir de 1918. Para el 2026, el horario de verano iniciará el domingo 8 de marzo y finalizará el domingo 1 de noviembre.

Visited 4 times, 4 visit(s) today