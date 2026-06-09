CAASD produce más de 476 millones de galones; realiza 29 mil intervenciones de alcantarillado

SANTO DOMINGO.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó que la producción de agua potable se mantiene en 476 millones 402 mil galones por día, garantizando un servicio estable y eficiente para los residentes del Gran Santo Domingo.

Durante un recorrido de supervisión, que también incluyó el acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), el funcionario destacó que la entidad realizó 262 correcciones de averías y 29,330 intervenciones en el sistema de alcantarillado sanitario.

“La CAASD mantiene una operación permanente de sus sistemas de producción, distribución y saneamiento para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos”, expresó.

Precisó que, durante la semana anterior, el día de mayor producción fue el 2 de junio, cuando se alcanzaron 487 millones 355 mil galones, reflejando la capacidad operativa de los sistemas que abastecen al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. En materia de mantenimiento de la red de distribución, se corrigieron 262 averías en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

“De ese total, 126 correspondieron al Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, bajo la jurisdicción de la Regional Suroeste; 48 a Santo Domingo Este; 45 a Santo Domingo Norte, y 43 a la Regional Noroeste”, explicó Fellito Suberví.

Las estadísticas indican que el 65 % de las averías corregidas se registró en las regionales Suroeste y Noroeste, que comprenden el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, mientras que Santo Domingo Este representó el 18 % y Santo Domingo Norte el 17 %.

El funcionario sostuvo que la mayoría de las averías intervenidas correspondieron a tuberías de ¾ de pulgada, que representaron 130 de los casos solucionados durante la semana. También fueron corregidas incidencias en tuberías de distintos diámetros, incluyendo redes de media y gran capacidad.

En cuanto al sistema de alcantarillado sanitario, dijo que la CAASD realizó 29,330 intervenciones, concentrándose la mayor cantidad en la Regional Suroeste, con 13,980 acciones; seguida de la Regional Nordeste, con 11,086; Santo Domingo Este, con 2,863, y Santo Domingo Norte, con 1,397.

Asimismo, el director de la CAASD dijo que la institución ejecutó 29 acciones de optimización de la red de agua potable, entre las que se incluyen 20 desobstrucciones de líneas, una construcción de empalme, dos instalaciones de válvulas, una reparación de válvula, dos sustituciones de válvulas y dos limpiezas de válvulas.

Suberví explicó que estos trabajos forman parte del programa permanente de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica que desarrolla la CAASD dentro del Plan de Zona, para mejorar la calidad del servicio y reducir las interrupciones en el suministro de agua potable.

El funcionario reiteró el compromiso de la institución con la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo y aseguró que los equipos técnicos continúan trabajando de manera ininterrumpida para garantizar un servicio eficiente, oportuno y de calidad a la población.

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