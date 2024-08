Burundanga y droga Escopolamina, fuerzan abuela dominicana de 75 años a retirar miles de dólares en banco de Nueva Jersey

NUEVA YORK._ Usando el truco de la “Burundanga”, un término usado por los atracadores en la República Dominicana para “hipnotizar” a sus víctimas en robos no violentos, pero ahora, incluyendo la droga “Escopolamina”, el modelo de esos atracos llega a las calles de Estados Unidos.

La primera víctima que se revela públicamente es la abuela dominicana María Ramos der 75 años de edad a quien en una calle de Paterson en Nueva Jersey se le acercó una mujer preguntándole por una dirección y aprovechó para ponerle una media en el hombro de la abuela con la droga para luego llevarla a una sucursal del banco Chase y que sacara el dinero que le entregó a la atracadora.

En una entrevista exclusiva con el reportero Alejandro Medina del canal 47 Telemundo Nueva York, la abuela relató que la mujer se le acercó preguntándole por la dirección a lo que ella respondió que no sabía porque no vive en Paterson.

“Le dije que no sabía, que no soy de aquí, me pasó una media, yo la agarré, no supe más de mí y cuando vine a ver ya estaba en el banco”, narró la abuela.

Recordó que cuando pidió retirar los $10 mil dólares, le dijeron en el banco que solo le podían dar $5 mil lo que le informó a la ladrona que le respondió que estaba bien y que debían ir a otro banco.

Explicó que cuando volvió al área de los cajeros, la mujer ya estaba en la calle.

“Quiero saber porqué estaba sacando ese dinero que yo no necesitaba”, señaló la víctima.

La atracadora abordó un taxi con la abuela que despertó para darse cuenta de lo que estaba pasando.

“Cuando vi que ya yo estaba reaccionando, salí corriendo y me dije dónde estaba y qué estaba haciendo porque nunca había estado aquí”, agregó la abuela.

“Le agradezco a Dios que no me hicieron nada, no me cogieron y me tiraron por el puente de Passaic, porque hay gente que la matan”, expresó.

Dijo esperar que la ladrona sea arrestada mientras la policía de Paterson le dijo al medio que está investigando el asalto.

La cuenta bancaria es compartida entre ella y una hija que recibió la notificación del banco.

El concejal boricua Luis Vélez alertó a los ancianos a que traten de no dejarse embaucar por los ladrones con esa nueva modalidad de robarles a ellos.

“Les advertimos a los ancianos que por favor si usted va al banco solo, mire a su alrededor y no le diga a nadie que va al banco, solo usted y el cajero y si ve algo raro llame a la policía”, dijo el edil.

El hecho ocurrió el domingo 6 de agosto a las 10:00 de la mañana.

La abuela recordó también que estaba sin zapatos al llegar al segundo banco.

Después de huir de la atracadora, la señora Ramos fue a un hospital donde la chequearon y le dijeron que estaba bien lo que podía regresar a su casa, lo que hizo.