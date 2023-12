BRUGAL PRESENTA “MAESTRO RESERVA”

Durante el memorable evento, la noche fue una invitación para apreciar esta nueva expresión de lujo.

Impulsados por la pasión de cinco generaciones de maestros roneros y de 135 años de maestría en la

elaboración de ron, Brugal presentó su nueva obra maestra: una edición permanente de ron de

prestigio para apreciar cada sorbo, Maestro Reserva.

Este ron de lujo y sofisticación reafirma la

inquebrantable maestría y espíritu de excelencia de Brugal. El proceso de elaboración de Maestro

Reserva utiliza una innovadora técnica de tostado en barricas, utilizando prestigiosas barricas de roble

americano ex Jerez, denominada "Tostado Aromático Intenso", para crear un ron único en su estilo,

cuidadosamente elaborado para degustar y ser apreciado.

Mestro Reserva fue dado a conocer durante un coctel en el Hotel Embajador. Allí se brindó con lo

mejor de ron Brugal, entre sinfonías cuya composición ha sido inspirada en esta nueva expresión y

una cata dirigida por Jassil Villanueva, maestra ronera de la 5ta. generación, creadora de este ron de

lujo, el cual los invitados tuvieron la oportunidad de degustar durante el evento.

Mery Melo, vicepresidenta de Mercadeo y Comercial de Casa Brugal, expresó: “Hace dos años que

nos propusimos la meta más ambiciosa de nuestra historia: convertirnos en el ron ultra premium

número uno del mundo. En ese momento, teníamos a nuestra disposición todo lo que se necesitaba

para producir el mejor ron posible: la inspiración y la motivación de un fundador al que nada lo

detuvo nunca”.

Al dirigirse a los invitados, Jassil Villanueva Quintana compartió: "Mi familia cree profundamente en

la elegancia y el alma del ron Brugal, y yo he absorbido una gran sabiduría de las generaciones de

maestros roneros que me precedieron. Aprovechando estos conocimientos y mi pasión inquebrantable,

y rindiendo homenaje al legado de la familia Brugal, he creado este ron en 'el momento perfecto'. Mi

deseo es que Maestro Reserva esté presente en todas las grandes celebraciones de la vida, junto a los

más queridos, forjando momentos que perduren durante siglos".

Valorado en USD$200.00 por decantador, cada sorbo es un homenaje a la dedicación y destreza de los

maestros roneros de Brugal, tanto del pasado como del presente.

En este exclusivo proceso de "Tostado Aromático Intenso", tras añejar el líquido en finas barricas de

roble americano ex jerez, el envejecido se retira de las mismas y se reserva cuidadosamente. Las

barricas de roble americano ex jerez son tostadas inmediatamente con precisión y maestría para

extraer las perlas de caramelo natural que provienen de la madera. A continuación, las barricas se

vuelven a llenar con el envejecido, el cual absorbe las delicadas perlas de caramelo antes de ser

añejado con cuidado bajo el cálido sol dominicano. El resultado es un líquido suave y profundo,

definido por la cremosidad de la vainilla, el caramelo aterciopelado y elevado por notas ligeramente

ahumadas.

Una vez concluido este proceso artesanal, Maestro Reserva es un sofisticado ron de prestigio para

degustar y apreciar a sorbos, con matices naturales de caramelo, que se disfruta mejor solo o con

hielo. En nariz, el ron es amaderado y presenta frutos rojos con un toque ahumado equilibrado con

caramelo y miel. En boca, los sabores de vainilla y caramelo emergen, dando paso a sutiles notas de

chocolate amargo con un toque de nueces tostadas y ralladura de naranja. Maestro Reserva se presenta

en un hermoso decantador de cristal hecho a medida. En su compromiso con la sostenibilidad, el

empaque secundario de Maestro Reserva es ecológico y totalmente reciclable.