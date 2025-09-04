Bournigal cree debe crearse zona de tolerancia en Sosúa con trabajadoras sexuales

Santo Domingo.- La senadora Ginette Bournigal consideró que con el nuevo estilo que están implementando las autoridades en la ciudad de Sosúa, se debe aprovechar y crear una especie de zona de tolerancia para las trabajadoras sexuales.

“Mi sugerencia es que sigamos trabajando con las princesas y su manera de vestir y saquemos una zona distinta. Eso lo hicimos en un momento y funcionó”, reveló.

Consideró que hay que seguir trabajando en transformar el esquema publicitario

de muchos interesados en hacer negocio con estos males. La congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) instó además a todos los sectores que gravitan en Sosua, a no descansar en preservar ese hermoso litoral marino, donde se está reconstruyendo de hermosa manera la icónica playa del Cibao y los dominicanos, con una inversión de más RD$600 millones.

Explicó lo que sí hay que destacar en Sosua, es que en la actualidad los mismos ministros, la procuradora y el presidente de la República, junto al Gabinete de Turismo, que tienen un amor enorme por la zona, estarán recibiendo en la provincia de Puerto Plata, en este año, unos 2,600 turistas de cruceros, que también llegarán a Sosua, como parte del nuevo plan de resumar ofertas existentes.

«Hay policías nuevos, hay Politur nuevos; hay toda una proposición de arreglar las cosas. Cuando la procuraduría llega y hace una batida no mira quién es quién. Llegó. ¿Qué pasó? Que negocios nuevos se vieron afectados, entonces hay una dinámica reducida económica ahora mismo», puntualizó.

La congresista de la provincia ubicada en el norte del país dijo que se realizó una reunión para que el sector de negocios que se acaban de instalar en la costera ciudad de Sosua, no pierdan la empleomanía o se sientan amedrentados por los policías.

Ginette Bournigal aseguró que prostitutas hay donde quiera al igual que las drogas, por lo que hay que seguirlas controlando. «Entonces tenemos que ver de qué manera eso se va manejando. No se va a permitir que se siga promocionando el turismo Sosua de la forma que estaba”, consideró Bournigal.