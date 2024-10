Bodegueros y pequeños negocios se manifiestan en apoyo al alcalde de NY en Plaza de Las Américas en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ Docenas de comerciantes del Grupo de Bodegas y Pequeños Negocios ((Bodega & Small Businesses Group / BBG) y otras organizaciones empresariales se manifestaron la mañana de este viernes en apoyo al alcalde Eric Adams, acusado por los federales de corrupción y sobornos, defendiendo la honestidad y transparencia del ejecutivo municipal.

A la actividad, organizada y convocada por Francisco Marte (Frank), presidente del BBG, también asistieron activistas comunitarios y el bodeguero dominicano José Alba, quien se vio obligado a matar a un ex convicto que lo asaltó en la bodega donde trabajaba en Manhattan para defender su vida, representantes de los supermercados, barberos, comerciantes independientes y otros negocios.

Ante una batería de medios informativos, Marte abrió el acto diciendo que se había convocado la actividad porque ellos entienden que se debe defender la seguridad pública por lo que los bodegueros han estado luchando en los últimos años.

Explicó que entre el 2020 al 22, la situación estaba mucho más difícil y el alcalde Adams ha venido trabajando para mejorar la seguridad pública.

“El alcalde heredó muchas leyes que están en contra de la policía, la seguridad pública y entendemos que él ha hecho un gran trabajo aún teniendo el Concejo Municipal t la Asamblea Estatal en contra, ha hecho lo mejor que ha podido para mejorar la seguridad pública y trabajar por viviendas asequibles”, añadió Marte.

Dijo que además, Adams ha dejado en marcha muchos programas en beneficio de los más necesitados por lo que no se puede permitir que personas que han sido los que promueven quitarle los fondos a la policía y han quitado el poder, vengan a tomar el poder.

“Tenemos que entender que quienes están detrás de eso, son personas que han motivado el desorden. Cuando no hay ley y orden, viene el desorden y el caos. Nosotros no podemos permitir eso, tenemos que unirnos todos y exigir que mientras Eric Adams no sea culpable y se le prueben los cargos, él es inocente”, señaló Marte.

Pidió mantener la presunción de inocencia que hay que mantenerla y apoyar al alcalde.

“Vamos a seguir en esa lucha y continuar pidiéndole al alcalde que no renuncie, vamos a trabajar hasta que se demuestre su inocencia”, precisó.

Los manifestantes, que portaban pancartas y afiches en respaldo al alcalde, lanzaron la consigna “Adams Fight” (Adams Lucha).

Expresándose en similares términos, hablaron también la activista Yaqui Rowe, Adams, Richard J. Cardinale, el abogado del bodeguero Alba, el empresario y activista Luis Facundo, el empresario Frank García, presidente de la Asociación de la Cámara Comercio Americana, el activista islámico, Sheikh Musa Drammeh que dirige la organización “Muslim Advisery Council NYC”, el dirigente de BSBG, Obdulio González y la musulmana latina, Tusha Díaz de la organización Latinos Islámicos de Nueva York, entre otros.

La manifestación y conferencia de prensa estuvo coordinada por la comunicadora Elizabeth Alcántara Luciano.