Bodegueros NYC celebrarán su tradicional Gala este sábado

NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que preside Radhamés Rodríguez, celebrará su tradicional «Gala» el próximo sábado en los salones de «Marina del Rey», ubicado en el 1 de Marina Dr. en El Bronx, desde las 6:00 a 12:00 p.m.

Será la «Sexta Gala», dedicada a destacar el sacrificio, dedicación y servicio de los miles de bodegueros(as) que trabajan día a día por sus comunidades.

UBA representa a bodegueros y pequeños comerciantes en todo Estados Unidos, defendiendo sus derechos y promoviendo iniciativas para el bienestar de sus negocios y de las comunidades a las que sirven.

El empresario Rodríguez expresó que UBA está compuesta por más de 14 mil miembros y otorgará dos reconocimientos especiales, tanto a un bodeguero y una bodeguera cuya trayectoria ejemplar representa los valores de unidad, resiliencia y espíritu comunitario que distinguen a nuestra familia trabajadora.

Ambos serán homenajeados con un abrazo fraternal que simboliza la hermandad que caracterizó siempre a este sector. «Cada una de nuestras bodegas cuenta una historia de esfuerzo y compromiso, porque encarnan lo mejor para nuestras comunidades», expresó Rodríguez.

La noche contará con la presencia de oficiales electos, líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones, quienes acompañarán a los bodegueros y reafirmarán su compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad, estabilidad económica y el fortalecimiento del comercio local.

