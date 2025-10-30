Billet de BHD y EPS firman acuerdo para impulsar el acceso a medios de pagos digitales en todo el país

Distrito Nacional. Billet, la plataforma de pagos 100 % digital del Banco BHD, firmó una alianza estratégica con EPS (Express Parcel Service International, Inc.), que permitirá a los dominicanos acceder fácilmente a la Tarjeta Billet Visa mediante la amplia red de oficinas de EPS.

El acuerdo consta de una primera etapa de distribución de los productos Billet en 17 oficinas y luego la expansión a más de 100 sucursales de EPS en nivel nacional. Estas oficinas tendrán la función de puntos de entrega y activación de las Tarjetas Billet Visa.

El acto de firma fue realizado por Ángel Gil, vicepresidente ejecutivo de Billet, y Dino Menicucci, presidente de EPS, junto a Luis Menicucci, vicepresidente de Mercadeo y Ventas de EPS.

Gil expresó que “esta alianza facilitará el acceso de miles de clientes a nuestras soluciones de pago Billet, de forma física, sin necesidad de visitar una sucursal bancaria. Además, este canal permitirá a los clientes de EPS acceder a medios de pago digitales y realizar sus pedidos desde la comodidad del hogar, promoviendo la inclusión financiera y la digitalización de servicios en todo el país”.

Gil también valoró el uso de la Tarjeta Billet Visa como una solución financiera práctica y segura que moderniza la forma de pago en República Dominicana.

“Hemos formalizado esta alianza estratégica en la que nuestros clientes de EPS tendrán facilidades únicas para las compras por internet, mayor cercanía, conveniencia y rapidez en la entrega de las tarjetas Billet y en el pago de sus compras, aprovechando la infraestructura de EPS, porque somos el courrier de mayor cobertura en todo el país”, indicó Luis Menicucci.

Funcionalidad 100 % digital

Billet es un modelo de atención del Banco BHD enfocado en la inclusión financiera y la democratización de pagos en República Dominicana.

Michelle Santos, directora Comercial y de Marketing de Billet, informó que la empresa da la oportunidad a los consumidores de facilitarles el acceso a un medio de pago seguro y fácil que les permite hacer sus compras y recibirlas a través de EPS.

Sobre la funcionalidad, dijo que tener la Tarjeta Billet Visa es tan sencillo como descargar la aplicación, llenar los datos requeridos y solicitar, y luego indicar el punto de recogida de la tarjeta en EPS.

Otra de las amenidades de Billet es el CVV dinámico. Este es un código de seguridad de tres dígitos que cambia cada tres minutos para aumentar la protección de las compras en línea.

Freddy Tavares, segundo vicepresidente de Alianzas Estratégicas de Billet, destacó que este acuerdo con EPS refuerza el compromiso de Billet de acercar sus productos a más dominicanos, “integrando aliados estratégicos que multiplican el alcance y mejoran la experiencia del cliente. Es un producto de inclusión financiera que definitivamente va a ayudar a la población”, concluyó.

Visited 3 times, 3 visit(s) today