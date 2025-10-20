BHD realiza encuentro en Santiago con clientes y consejeros

Santiago, República Dominicana. El Centro Financiero BHD y el Banco BHD ofrecieron un cóctel con clientes de la entidad financiera y miembros de sus consejos de administración. Durante el evento, el BHD anunció una donación de RD$100 millones para el equipamiento y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, de Santiago, uno de los emblemas históricos de la ciudad con 151 años de fundación.

La actividad fue presidida por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, y Steven Puig, presidente del Banco BHD, y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Molina Achécar introdujo la iniciativa de cultura, que fue desarrollada por Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero BHD, y entregó la donación a Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, y a Darío Fernández Morales, vicepresidente; mientras que Puig disertó sobre el contexto de la economía internacional y la dominicana, y sus perspectivas.

“Este encuentro lo hemos preparado con la alegría que siempre sentimos al regresar a Santiago, cuidad de varios de nuestros fundadores. En esta ocasión, para hablar sobre un tema medular y estratégico, que ha sido fundamental para la ejecución de los resultados financieros que siempre les presentamos: este tema es la cultura”, afirmó Molina Achécar, quien agregó que “las empresas más exitosas se caracterizan hoy en día por tener una cultura alineada con una filosofía de gestión que permita la creación de valor para los clientes y por ende para la sociedad”.

Luis Molina Achécar destacó que por primera vez en la historia del BHD los consejos de administración del Centro y del Banco se trasladan a Santiago a sesionar. Los miembros de los consejos agotaron una agenda de actividades que incluyó visitas al Monumento a los Héroes de la Restauración y a las colecciones permanentes y temporales del Centro Cultural Eduardo León Jimenes.

Participaron en este cóctel los miembros Carlos Guillermo León, Manuel Pérez Vásquez, Fabián Mendy, Franchesca Rainieri, Jaime Sued, Ignacio Aldonza, Iván Pagán, Jorge Alonso Olivares, Jorge Rafael Aguayo, José Antonio Caro, José Rafael Clase, Mónica Aparicio y Ricardo Fondeur.

El cóctel contó también con la presencia de Daniel Rivera, senador de Santiago; Rosa Santos, gobernadora de Santiago; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, entre otros funcionarios.

El evento concluyó con un brindis en el Patio Caribeño del Centro León, que fue armonizado por la Orquesta Metropolitana de Santiago en formato quinteto, dirigida por Dania Cantizano. Los clientes de la entidad financiera compartieron con los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de estas organizaciones.