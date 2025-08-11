BHD es la marca más efectiva en los premios Effie

Distrito Nacional, República Dominicana. El Banco BHD recibió un premio especial como la marca más efectiva en la sexta entrega de los premios Effie República Dominicana, destacándose entre más de cincuenta finalistas y veinte campañas. Esta categoría destaca a las marcas que sobresalen en el puntaje total de dicha premiación.

La entidad también recibió dos premios Oro en la categoría Reputación Corporativa con la campaña “Otro” y en la categoría “Influencer Marketing” con la campaña “Lo que parece normal”. El nivel Oro es el máximo galardón de todas las categorías.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, afirmó que “la comunicación publicitaria institucional de nuestra organización pretende transmitir dos mensajes, uno relativo a los valores del buen hacer y de la buena voluntad, que son la esencia de nuestra de marca, y otro que promueva un cambio positivo en la sociedad. El tipo de publicidad institucional que hacemos siempre tiene propósito. Cuando nuestros mensajes inspiran reflexión, inclusión y acción, cumplimos nuestra misión como marca humana y responsable”.

La campaña “Otro” es un llamado a la reflexión personal para no ser indiferentes ante las problemáticas cotidianas y a ser activos en su solución a través de los valores positivos, la responsabilidad individual y la sostenibilidad; fue desarrollada por The Table by De Ferrari Borrell. “Lo que parece normal”, diseñada por Publicis del Grupo Defilló, es una campaña de no violencia contra la mujer que busca crear conciencia sobre la violencia financiera, mostrando cómo acciones cotidianas pueden ocultar comportamientos dañinos.

“Sentimos alegría y gratitud al recibir este premio especial a la efectividad de nuestra marca y el doble Oro para nuestras campañas, una confirmación de que vamos por buen camino con nuestra publicidad institucional, cuyo principal objetivo es provocar cambios. Destacamos la labor de los Effie Awards República Dominicana y a la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) por su compromiso con la industria publicitaria dominicana. También valoramos el gran trabajo de nuestras agencias para crear estas campañas que suman valor a la sociedad a través de la creatividad publicitaria como motor de conexión y evolución social”, señaló Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo Institucional y Publicidad del Banco BHD.

Con este premio especial y dos Oro, BHD se consolida como referente regional en publicidad con propósito, destacando que la efectividad se mide en números y en transformación cultural.

El Banco BHD ha sido reconocido en ediciones anteriores de los Effie. En 2024 obtuvo Oro en la categoría “Engaged Community” con la campaña “Mira más allá” de la Estrategia de Género Mujer BHD, que trata sobre la importancia de identificar las características de la violencia financiera. En 2023, ganó Plata por la campaña institucional “Post-It” en la categoría Reputación Corporativa.

Las piezas del Banco BHD que han resaltado en los Effie se han caracterizado por abordar temas sociales. La efectividad de estas campañas se ha logrado con una estrategia que combina análisis de audiencia, ejecución multiplataforma y uso de contenidos digitales.