BHD e INDEX firman acuerdo para apoyar a la diáspora dominicana

Distrito Nacional. El Banco BHD y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) firmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de apoyar a las comunidades dominicanas en el exterior. El proyecto incluirá actividades educativas y culturales a cargo del INDEX, como talleres de emprendimiento, programas audiovisuales, torneos de béisbol comunitario, desfiles dominicanos y participación en varias de las tan populares Semanas Dominicanas realizadas alrededor del mundo.

El convenio fue firmado por el presidente ejecutivo del BHD, el Sr. Fidelio Arturo Despradel junto a la directora del INDEX, la viceministra y embajadora Celinés Toribio durante el cierre de la III Feria Inmobiliaria New York City, patrocinada por el Banco BHD. El mismo establece que la entidad financiera respaldará varios programas impulsados y producidos por el INDEX, entidad dependiente del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Como parte de este acuerdo, el BHD pondrá a disposición su equipo de expertos para impartir capacitaciones financieras por medio de “BHD Mujer x INDEX: Mujeres que impulsan”, un programa especial que se desarrollará en el mes de la mujer y que visibiliza, forma y conecta a dominicanas en el exterior. La formación estará enfocada en emprendimiento, educación financiera y liderazgo femenino fuera de casa.

Durante el acto, el Sr. Despradel, expresó que “esta alianza es parte del compromiso que tenemos con la diáspora dominicana. Dondequiera que se encuentre un dominicano queremos impulsar su progreso y contribuir a su desarrollo cultural, social y económico. Este acuerdo nos permite celebrar nuestra identidad y lo mejor de lo nuestro”.

Por su parte la embajadora Toribio, sostuvo que “con este acuerdo, respaldamos a nuestros dominicanos que están fuera de su tierra. La misión número uno de nuestra institución es acompañar a nuestros compatriotas, cultivar la educación y fomentar la identidad dominicana en el exterior».

Una labor sostenida

Esta nueva colaboración se suma a otros proyectos en los que unen esfuerzos el Banco BHD y el INDEX, como el concurso Huellas de mi Quisqueya y la Feria Inmobiliaria New York City, patrocinada por el Banco BHD.

El INDEX desarrolla de manera constante programas, proyectos y acciones para promover la defensa de los derechos de los dominicanos y dominicanas en el exterior, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo sus vínculos con el país y sus comunidades de origen.

De su lado, el Banco BHD lleva asesoría financiera para los dominicanos en la diáspora, a través de sus ferias inmobiliarias anuales en New York y Florida, Estados Unidos; y en Madrid, España.