Dominicanos en ExteriorNew York

Beneficiarios Cupones Alimentos en EE. UU. entre 18 y 64 años tendrán que trabajar; medida entró en vigor

Ramón Mercedes4 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias, residentes en los Estados Unidos, podrían perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocidos como Cupones de Alimentos, tras la entrada en vigor de nuevos requisitos de trabajo, a partir de este domingo 1 de marzo.

La medida está dirigida a los adultos entre 18 y 64 años, quienes deberán cumplir al menos 80 horas de trabajo remunerado, capacitación laboral aprobada, estudios elegibles o voluntariado.

Quienes no cumplan con estas reglas podrían enfrentar la reducción o cancelación de sus beneficios a partir del próximo mes de junio.

Están exentos: personas con hijos menores de 14 años, mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas que les impidan trabajar.

La nueva norma eliminó exenciones previas para veteranos, personas sin hogar y adultos jóvenes que recientemente salieron del sistema de hogares de acogida.

A nivel nacional, 42 millones de estadounidenses reciben SNAP; en el estado de Nueva York, aproximadamente 3 millones lo reciben.

