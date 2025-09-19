Bellas Artes, Banco Popular y Fundación Music for Life clausuran con éxito la VIII edición de la Clínica Musical

Santo Domingo. – La Fundación Music for Life celebró, con el respaldo de la Dirección General de Bellas Artes y el Banco Popular Dominicano, la VIII edición de la Clínica Musical, un evento que reunió a niños y jóvenes a partir de los 9 años en un espacio de formación y excelencia artística.

La actividad concluyó el pasado miércoles 17 con un concierto magistral bajo la dirección del renombrado maestro Luis Gorelik, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

El repertorio de grandes compositores incluyó el Concierto para dos violines I Vivace – J. S. Bach; la Sinfonía no. 10 en si menor – F. B. Mendelssohn; la Serenata para Cuerdas II Waltz – P. I. Tchaikovsky, y el Concierto de Brandenburgo no. 3 – J. S. Bach.

El público premió con una ovación de pie las interpretaciones de las obras de Mendelssohn y Bach, reflejando el alto nivel alcanzado por los jóvenes músicos durante la clínica.

“Después de agradecer a Dios, quiero pedir un aplauso muy especial para el maestro Hipólito Javier, quien ha sido clave en la formación técnica y personal de estos jóvenes», expresó la violinista internacional Aisha Syed, presidenta de la Fundación Music for Life.

También, agradeció profundamente al maestro Luis Gorelik, un director de prestigio mundial, «por aceptar esta invitación y trabajar con el futuro musical de nuestro país».

De su lado, Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes, resaltó el compromiso institucional, y dijo sentirse complacida de ser la anfitriona junto al Ministerio de Cultura de esta edición de la Clínica Musical, que auspicia la Fundación Music for Life, dirigida por la aclamada violinista dominicana, Syed.

“Este concierto culmina una actividad de enorme importancia para la música nacional”, puntualizó Sallent.

La Fundación Music for Life ha mantenido su compromiso con la educación artística a través de dos programas principales: Música con propósito y la Clínica Musical.

Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, su directora Marianela Sallent y el Banco Popular Dominicano, el proyecto se ha consolidado como una cita anual ininterrumpida en el país.