BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de febrero de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Para esta medida se tomó en consideración el incremento reciente de la incertidumbre global ante los cambios en la política comercial de Estados Unidos de América (EUA) y las mayores tensiones geopolíticas; así como las presiones inflacionarias por choques de oferta sobre los precios de los alimentos. Además, se ponderó que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

En el entorno internacional, la economía de EUA se mantuvo resiliente en 2025, con una expansión de 2.2 %; mientras que las proyecciones para 2026 se revisaron al alza a 2.6 %, de acuerdo con Consensus Forecasts. Asimismo, el mercado laboral muestra señales de estabilización en enero; mientras que la inflación se moderó a 2.4 %, aunque permanece por arriba de la meta de 2.0 %. En este contexto, los analistas anticipan que se reanudarían los recortes de la tasa de interés de fondos federales a mediados del presente año.

En la Zona Euro, la economía ha mostrado una recuperación gradual a pesar de los conflictos geopolíticos y la incertidumbre comercial. Así, tras crecer 1.5 % en 2025, se prevé una expansión económica de 1.2 % en 2026. A la vez, la inflación interanual ha permanecido en torno a la meta de 2.0% del Banco Central Europeo (BCE), ubicándose en 1.7 % en enero. Bajo este escenario, no se esperan cambios en la tasa de referencia durante 2026.

En América Latina, el crecimiento económico continuaría moderado, con una expansión promedio para la región de 2.2 % en 2025 y 2.1 % en 2026. En tanto, la inflación permanece dentro del rango meta en la mayoría de los países, por lo que gran parte de los bancos centrales han decidido mantener sin cambios sus tasas de política monetaria.

Variación deTPM en 2025-2026(puntos básicos) México -300 Uruguay -225 Guatemala -100 Costa Rica -75 Perú -75 RD -50 Chile -50 Paraguay -50 Colombia +75 Brasil +275

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) incrementó en febrero a unos US$65 al cierre del mes, influenciado por las mayores tensiones geopolíticas. Asimismo, el precio del oro se ubica en torno a los US$5,200 por onza troy, al ser utilizado como refugio de valor; lo que contribuyó a un aumento interanual de 60.9 % durante el año 2025 de las exportaciones de oro de la República Dominicana.

En el entorno nacional, la evolución reciente de la inflación ha estado sujeta al impacto de fenómenos climáticos, exógenos a la política monetaria, que afectaron los precios de los alimentos. En efecto, la inflación interanual se ubicó en 4.98 % interanual en el mes de enero, situándose en torno al límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % meta. Asimismo, la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, alcanzando 4.89 % interanual en ener

o, afectada por efectos de segunda vuelta asociados al incremento de precios de los alimentos.

Si bien la inflación interanual permanecería reflejando los efectos de estos choques en los próximos trimestres, se prevé que el ritmo de inflación mensual se iría moderando en la medida que se normalicen las condiciones de oferta. De esta forma, el sistema de pronósticos del BCRD y las expectativas de los analistas indican que la inflación interanual convergería al centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % al cierre del año 2026.

Por otro lado, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una expansión interanual de 3.5 % en el mes de enero de 2026, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura y servicios en general. Hacia adelante se prevé que la actividad económica continuaría dinamizándose, con una expansión proyectada en torno a 4.0 % para el 2026; apoyada en el buen desempeño del sector externo, condiciones monetarias favorables y el dinamismo reciente del gasto de capital del Gobierno.

Es importante destacar que, el BCRD redujo la TPM en 50 puntos básicos en el segundo semestre de 2025, ubicándola en torno a una postura monetaria neutral. El mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando adecuadamente, en un contexto de niveles holgados de liquidez, lo que ha propiciado condiciones financieras más flexibles que están contribuyendo a la dinamización la demanda interna.

En efecto, se ha observado una disminución significativa en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a 7.4 % anual en febrero de este año. En consecuencia, la tasa activa promedio ponderado ha disminuido de 15.7 % en febrero de 2025 a 13.5 % en febrero de 2026; mientras que la tasa pasiva se redujo de 9.0 % a 6.1 % en el mismo periodo. De esta forma, el crédito al sector privado en moneda nacional registra un crecimiento interanual superior al 8 % en febrero, impulsado por los préstamos a los sectores productivos y a la adquisición de viviendas.

Asimismo, las cuentas externas mantuvieron una evolución favorable durante el 2025, destacándose el dinamismo de las exportaciones totales (US$15,931 millones), los ingresos por turismo (US$11,319 millones) y las remesas (US$11,866 millones). De esta forma, el déficit de cuenta corriente se redujo de 3.1 % del PIB en 2024 a 1.2 % en 2025, siendo totalmente financiado por la inversión extranjera directa de US$5,032 millones.

Como resultado, se ha mantenido la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada en torno al 4 % a febrero de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubican en torno a US$16,100 millones en febrero, equivalente a más de 12 % del PIB y unos 6 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se refleja en un bajo nivel de percepción de riesgo país. En este entorno internacional desafiante, el Banco Central de la República Dominicana seguirá monitoreando la evolución de la economía y evaluando los espacios para adoptar oportunamente medidas que contribuyan al buen desempeño macroeconómico, en un contexto de estabilidad de precios.

