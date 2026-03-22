BCRD concluye con éxito su 12.ª #sefBCRD 2026 alcanzando 10,082 visitantes en Santo Domingo, Santiago y Baní

Santo Domingo, República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) concluyó de manera exitosa la 12.ª Semana Económica y Financiera 2026 (#sefBCRD), fortaleciendo su compromiso con la educación económica y financiera de niños, jóvenes y adultos, mediante una amplia agenda de actividades desarrolladas en distintas regiones del país.

En esta edición, como parte del programa de responsabilidad social Aula Central, que se integra al movimiento internacional Global Money Week, la #sefBCRD alcanzó un total de 10,082 visitantes que recibieron capacitación y orientación por parte de las 58 instituciones públicas, privadas que organizaron 181 actividades educativas en las sedes del BCRD en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, y en los centros culturales Eduardo León Jimenes (Santiago) y Perelló (Baní). Con estas cifras la semana económica que organiza el BCRD ha logrado impactar de manera directa a un total de 61,603 visitantes, que han participado en más de mil actividades durante las 12 ediciones del evento que se inició en el año 2014.

Durante el evento el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, resaltó que la #sefBCRD es una plataforma que impulsa la inclusión financiera de República Dominicana, la cual es “un motor transversal que nos permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ordenados por las Naciones Unidas, fundamentalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico”.

En el marco de la semana se pusieron en circulación las obras infantiles: “El Señor Fondo” versión comic, de AFP Crecer, “El Plan de Al, Can y Zin”, de AFP Siembra, y “Rojilandia” del Banco Central, las cuales persiguen promover y educar sobre economía y finanzas en los niños con el objetivo de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas, todo esto en consonancia con el lema de esta edición: “Smart Money Talks”, que promueve una relación consciente e informada con el dinero.

Centros culturales Eduardo León Jimenes y Perelló

La #sefBCRD 2026 se distinguió, además, por la expansión de su cobertura geográfica, desarrollando actividades simultáneas con dos días en el Centro Cultural Perelló, Baní, provincia Peravia, y por primera vez con cuatro dias, en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes en Santiago, facilitando el acceso a estudiantes de diversas comunidades. En ambos centros se puso en circulación la obra “Rojilandia” de la colección bibliográfica del Banco Central.

En esta edición participaron 58 instituciones del sistema financiero, organismos públicos, entidades académicas y organizaciones no gubernamentales, ellas son: Asociación de Ahorros y Préstamos La Vega Real (Alaver), Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Inc. (ABANCORD), Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADONFINTECH), AFP Crecer, AFP Popular, AFP Siembra, Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), ALPHA Puesto de Bolsa, Asociación Cibao, Asociación Duarte, Asociación La Nacional, Asociación Peravia, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y la Asociación de profesionales de directores de comunicación (Asodircom).

También el Banco Ademi, Banco Adopem, Banco BACC, Banco BHD, Banco Caribe, Banco López de Haro, Banco Popular, Banco Promérica, Qik Banco digital, Banco Santa Cruz, Banco Unión, Banco Vimenca, Banfondesa, Banreservas, BDI, Billetera News, Bolsa de Valores, Cardnet, Centro Cultural Eduardo León Jimenes, Centro Cultural Perelló, Ciencia Divertida, Diario Financiero, Equifax, Excel Puesto de Bolsa, S.A., Interval Puesto de Bolsa, Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), Ministerio de Hacienda y Economía, Motorcrédito, ONE, Parval Puesto de Bolsa, Prodominicana, Scotiabank, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Pensiones, Tesorería Nacional, TransUnion, Visa, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, JMMB Bank, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Banco Lafise y el anfitrión Banco Central de la República Dominicana.

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