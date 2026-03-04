BCRD celebrará la 12º #sefBCRD desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo

Santo Domingo. República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebrará desde el próximo lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo su Semana Económica y Financiera 2026 (#sefBCRD), un evento que forma parte de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la educación económica y financiera, y que se adscribe como cada año al movimiento internacional Global Money Week (GMW).

El objetivo principal de la actividad que arriba a su décimo segunda versión, es la concienciación de niños y jóvenes desde 1º de primaria a 6º de secundaria procedentes de todo el país, sobre la importancia de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos que los guíen acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras que repercutirán en su presente y futuro.

Por primera vez desde que se celebra este evento, además del auditorio central del BCRD, la Semana Económica y Financiera tendrá lugar en el Centro León de Santiago de los Caballeros desde el martes 17 al viernes 20 de marzo, (con una sesión previa de inauguración el lunes 16 en la Oficina Regional de Santiago del BCRD), unido a la ya por segunda vez celebración en su extensión sur en el Centro Cultural Perelló en Baní, provincia Peravia, los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo. En Santo Domingo y Santiago el horario será desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., y en el caso de Baní será de 10 a. m. a 2 p. m.

El programa de actividades contempla un número total de 170, que incluirán charlas, talleres, conferencias, dinámicas y juegos, entre otros contenidos que motiven al ahorro, a ejercer el control de los gastos, el uso correcto de tarjetas de crédito, a conocer diversos conceptos ligados al funcionamiento de las instituciones económico-financieras públicas y privadas, así como las fiscales y del mercado bursátil dominicanas, entre otras áreas.

Las 54 instituciones públicas y privadas que estarán participando de la 12º edición de 2025 de la #sefBCRD son: Alaver Asociación de Ahorros y Préstamos, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Inc. (ABANCORD), Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH), AFP Crecer, AFP Popular, AFP Siembra, Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), Alpha Puesto de Bolsa, Asociación Cibao, Asociación Duarte, Asociación La Nacional, Asociación Peravia, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Asociación Profesional de Directores de Comunicación (ASODIRCOM), Banco Ademi, Banco Adopem, Banco BACC, Banco BHD, Banco Caribe, Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Banco López de Haro, Banco Popular, Banco Promérica, Banco Quik, Banco Santa Cruz, Banco Unión, Banco Vimenca y JMMB Bank.

Igualmente participarán Banfondesa, Banreservas, BDI, Billetera News, Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), CardNET, Centro León, Centro Perelló, Ciencia Divertida, Diario Financiero, Equifax, Excel Puesto de Bolsa, Interval Puesto de Bolsa, LIDAAPI, Ministerio de Hacienda y Economía, Motor Crédito, Oficina Nacional de Estadística (ONE), Parval Puesto de Bolsa, Prodominicana, Scotiabank, Superintendencia de Bancos, Superintendencia Mercado de Valores, Superintendencia de Pensiones, Tesorería Nacional, TransUnion, Visa y el anfitrión BCRD.

El BCRD se honra cada año en organizar este evento de gran relevancia social, que impulsa el conocimiento y la inclusión financiera desde una temprana edad, contribuyendo así a una mejora de la calidad de vida de los dominicanos que escribirán el futuro de la nación. La vocación educativa del BCRD se hace visible e a lo largo del año en actividades como ésta puestas en marcha por el programa Aula Central, que impulsan un adecuado desarrollo del sistema financiero, así como el beneficio de sus usuarios, quienes aprenden a aprovechar las ventajas que éste les ofrece.

Todas las informaciones de la #sefBCRD están disponibles en https://bancentral.gov.do/sefbcrd/ y en las cuentas oficiales de redes sociales de la institución en X. Facebook, Instagram y YouTube como @BancoCentralRD. Para cualquier búsqueda de lo acontecido durante la semana pueden usar la etiqueta #sefBCRD.

