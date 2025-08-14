BCRD apertura la exposición “Especímenes de billetes de América” en su Museo Numismático y Filatélico

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras de apertura de la exposición “Especímenes de billetes de América”, una actividad celebrada en el Museo Numismático y Filatélico de la institución, con motivo de su cuadragésimo aniversario.

Valdez Albizu expresó en su alocución que se trata de “una muestra muy significativa, por agrupar especímenes de billetes procedentes de bancos centrales de países amigos de nuestro hemisferio, que hemos recibido como intercambio a través de los años, y otros que nos han hecho llegar de manera especial para esta exposición”

El gobernador resaltó que el Museo Numismático y Filatélico del BCRD “fue abierto al público el 31 de julio de 1985, y desde entonces ha sido un espacio privilegiado en el país, por su contenido único, tan concurrido por estudiantes de escuelas y colegios, así por como turistas, académicos, intelectuales y coleccionistas interesados en la historia de nuestro patrimonio numismático, así como la posibilidad de adquirir las diversas familias de billetes nacionales y las series de monedas de colección que han sido acuñadas a través de los años”.

Asimismo, señaló que “a la Sala Numismática, que es el área central del museo, en 1996 se incorporó la Sala Filatélica, en la que podemos seguir la historia dominicana en estampillas de correos, a partir de 1865 hasta el presente, y, por último, la Sala de Exposiciones Temporales, que es donde hoy podremos contemplar los especímenes de billetes continentales seleccionados en esta ocasión”.



Valdez Albizu reconoció el trabajo de coordinación del Comité Numismático que rige el Museo, asi como el “apoyo constante para llevar a cabo nuevos proyectos, tanto en la instalación de numerosas exposiciones, como en las publicaciones didácticas destinadas a la divulgación del tesoro numismático que albergan estas instalaciones, las asesorías a coleccionistas, e incluso aportar ideas para la acuñación de monedas sobre efemérides nacionales, acontecimientos culturales y figuras notables de la nación”.

También elevó un agradecimiento “a los representantes diplomáticos acreditados en nuestro país y a los directivos de los bancos centrales de América que han facilitado el envío de especímenes de billetes de sus respectivas naciones. Gracias a esa valiosa colaboración de hermandad entre nuestros pueblos, la muestra que hoy exhibimos a ustedes se reviste de esplendor y sentido histórico”.

Estuvieron presentes junto al gobernador los miembros de la honorable Junta Monetaria, Arturo Martínez Moya y Julio César Llibre; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente cultural, José Alcántara Almánzar; y otros subgerentes del BCRD. También se dieron cita representantes diplomáticos y miembros de la Sociedad Numismática y Sociedad Filatélica de la República Dominicana.

Jueves 14 de agosto, 2025