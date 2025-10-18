Banreservas obtiene Oro en dos categorías del Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos

La institución financiera reafirma su posicionamiento como principal Banco del sistema
Santo Domingo.- El Banco de Reservas fue galardonado con Oro en las categorías
segmentos de Negocio y Personal del Ranking de Digitalización de la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
También la entidad bancaria ganó el segundo lugar en Experiencia del Usuario,
consagrándose como una de las instituciones financieras con mayor evolución y
funcionalidad en canales digitales del país.
Los premios fueron recibidos por Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y
Estrategia Digital; y Vladimir González, director de Canales Digitales y Cash
Management de Banreservas, en representación del presidente ejecutivo, doctor
Leonardo Aguilera.
Los reconocimientos reflejan los avances logrados en los servicios de digitalización
de Banreservas, destacando especialmente el levantamiento y fortalecimiento de
funcionalidades existentes en los canales, lo que refuerza el compromiso de seguir
innovando para que los más de dos millones de clientes activos vivan una
agradable experiencia digital.
El proceso de deliberación para estos premios inicia con una encuesta a los clientes
usuarios de la banca, a fin de conocer cuáles servicios valoran más y los que
consideran necesarios. Además se realiza un levantamiento sobre las
funcionalidades disponibles en los canales digitales de todas las entidades
financieras.
Con estos premios Banreservas reafirma su liderazgo dentro del sistema financiero
nacional, cuyo posicionamiento ha sido premiado por las más reconocidas revistas
internacionales especializadas en finanzas en múltiples categorías, como Mejor
Banco Digital, Mejor Banco de República Dominicana y del Caribe, Mejor Banco
para Pymes, entre otros.