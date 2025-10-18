Banreservas obtiene Oro en dos categorías del Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos

La institución financiera reafirma su posicionamiento como principal Banco del sistema

Santo Domingo.- El Banco de Reservas fue galardonado con Oro en las categorías

segmentos de Negocio y Personal del Ranking de Digitalización de la

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

También la entidad bancaria ganó el segundo lugar en Experiencia del Usuario,

consagrándose como una de las instituciones financieras con mayor evolución y

funcionalidad en canales digitales del país.

Los premios fueron recibidos por Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y

Estrategia Digital; y Vladimir González, director de Canales Digitales y Cash

Management de Banreservas, en representación del presidente ejecutivo, doctor

Leonardo Aguilera.

Los reconocimientos reflejan los avances logrados en los servicios de digitalización

de Banreservas, destacando especialmente el levantamiento y fortalecimiento de

funcionalidades existentes en los canales, lo que refuerza el compromiso de seguir

innovando para que los más de dos millones de clientes activos vivan una

agradable experiencia digital.

El proceso de deliberación para estos premios inicia con una encuesta a los clientes

usuarios de la banca, a fin de conocer cuáles servicios valoran más y los que

consideran necesarios. Además se realiza un levantamiento sobre las

funcionalidades disponibles en los canales digitales de todas las entidades

financieras.

Con estos premios Banreservas reafirma su liderazgo dentro del sistema financiero

nacional, cuyo posicionamiento ha sido premiado por las más reconocidas revistas

internacionales especializadas en finanzas en múltiples categorías, como Mejor

Banco Digital, Mejor Banco de República Dominicana y del Caribe, Mejor Banco

para Pymes, entre otros.