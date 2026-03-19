Banreservas, MIO y Ria Money Transfer anuncian alianza para fortalecer remesas e inclusión financiera en República Dominicana

La iniciativa impulsa la digitalización de los pagos y amplía el acceso a servicios financieros

Nueva York.- El Banco de Reservas de la República Dominicana, MIO, S.A.S. y Ria Money Transfer anunciaron la firma de una alianza estratégica orientada a fortalecer y modernizar los servicios de envío y recepción de remesas, así como a impulsar la inclusión financiera y la digitalización de los pagos en el país.

El acuerdo fue suscrito en la Oficina de Representación de Banreservas en la ciudad de Nueva York por la vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de Banreservas, Alieska Díaz; el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García; el presidente de MIO, José Yude Michelén; y Rosario Escarpita, SVP & Managing Director para las Américas de Ria Money Transfer.

Este acuerdo tripartito integra la experiencia y liderazgo de Banreservas como principal entidad financiera del país, la capacidad tecnológica de MIO, fintech pionera en soluciones de pagos digitales en la República Dominicana, y la red global de Ria Money Transfer, uno de los principales proveedores internacionales de servicios de remesas.

En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, subrayó el compromiso de la entidad con la diáspora dominicana.

“Para el Banco de las y los dominicanos siempre será una prioridad apoyar a nuestra diáspora, que con esfuerzo y compromiso envía sus remesas al país. Este acuerdo representa un paso más en ese compromiso”, expresó García.

A seguidas, el presidente de MIO, José Yude Michelén, destacó el impacto social de la iniciativa.

“No hay nada más importante que acercar la bancarización a los sectores más vulnerables en igualdad de condiciones. Esta alianza permitirá que las remesas se reciban de forma más automática, eficiente y accesible para todos”, afirmó.

En tanto, Rosario Escarpita, SVP & Managing Director para las Américas de Ria Money Transfer, resaltó la importancia de la inclusión financiera.

“La inclusión financiera no solo fortalece la economía, también mejora la calidad de vida de las personas. Apostamos por soluciones en tiempo real, más eficientes y a menor costo para nuestros clientes”, indicó.

La alianza ha sido estructurada conforme al marco regulatorio vigente en la República Dominicana, garantizando que los servicios se ofrezcan bajo estrictos estándares de cumplimiento, seguridad y transparencia.

Con esta iniciativa, las entidades buscan ampliar el acceso a servicios financieros digitales, optimizar los procesos de pago y mejorar la experiencia del usuario, al tiempo que fortalecen el ecosistema de remesas y contribuyen al desarrollo económico nacional.

Esta acción se enmarca en la visión de Banreservas de liderar la transformación digital del sistema financiero dominicano, apoyándose en aliados estratégicos que aportan innovación, alcance internacional y eficiencia operativa, con un enfoque centrado en el cliente.

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